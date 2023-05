Foggia Estate: in piazza i Tiromancino per il 15 agosto, Antonino il 13

Foggia, 24 maggio 2023. Saranno i Tiromancino a esibirsi nel concerto a Foggia il 15 agosto. Il Comune ha ritenuto la proposta “più meritevole di accoglimento sia per la popolarità e la fama dell’artista proposto che per la congruità degli oneri economici che saranno a carico dell’amministrazione”, si legge nella determina all’albo. Costo dell’operaione circa 40mila euro.

A carico dell’ente, la fornitura del palco, torri layer e ring con copertura, la fornitura di generatori e relativi consumi, nonché catering, camerini e quanto necessario da rider tecnico. 90 minuti di concerto e nessuno spettacolo vicino Foggia nei 20 giorni precedenti e successivi.

Nel summer tour del gruppo di Federico Zampaglione pubblicato su internet è ancora presente la data del 16 non del 15. Ora sappiamo che saranno in via Lanza per la festa patronale di Foggia.

Usciti con il loro ultimo singolo “Due rose” in collaborazione con Enula, giovane cantautrice classe 1998, il loro album in studio è “Ho cambiato tante case” del 2021.