Il foggiano Follieri: “Ho provato a prendere Palermo, Foggia e Catania”

FOGGIA – L’imprenditore foggiano Raffaello Follieri è stato intervistato sul sito notizie.it e ha parlato del suo interesse per l’acquisizione della Roma ma ha anche citato le trattative passate che lo hanno coinvolto, tra cui quelle con club siciliani come Palermo e Catania.

“Vorrei fare chiarezza sulle operazioni del passato, perché ho letto e sentito troppe imprecisioni e falsità – afferma – .

È vero che ho provato a rilevare la proprietà del Palermo, del Foggia e del Catania ma le trattative non sono andate in porto per la distanza tra le richieste dei venditori e la realtà dei bilanci societari. Dalle analisi contabili, l’unica cosa chiara era l’estrema rischiosità di un investimento: non si trattava operazioni fattibili”.

“Per quanto riguarda la Roma, servono risorse importanti – continua – . Negli ultimi tre anni ho liquidato partecipazioni in diverse società per poter contare su un patrimonio più che consistente da destinare a nuovi investimenti. Voglio precisare che si tratta di un capitale personale, non di società, di fondi o di altri veicoli societari”.

“Comunque sia, garantisco che il mio interesse nell’acquisto della Roma è innanzitutto da tifoso giallorosso: ma come imprenditore, ho l’obiettivo di far rendere l’investimento“, dice Follieri. Lo riporta il sito stadionews.it