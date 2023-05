“Malamovida” manfredoniana, incontro tra associazioni e Amministrazione

MANFREDONIA (FOGGIA) – Si è svolto il 24 maggio presso Palazzo San Domenico l’incontro con l’Amministrazione comunale sul tema della sicurezza urbana e dell’ordine pubblico utile ad evidenziare temi non più procrastinabili. Per Confcommercio, presenti il presidente Pasquale Capuano ed il vice presidente Gianluca Stoppiello del direttivo Giovani Imprenditori locale.

Dopo un’approfondita analisi sulle nuove abitudini della “movida” manfredoniana, si è discusso dell’abuso di bevande alcoliche da parte di ragazzi e ragazze (spesso minorenni) che, periodicamente, provocano disordini e problemi di sicurezza pubblica, nella maggior parte dei casi in prossimità delle attività di somministrazioni presenti nella zona.

Da qui, la richiesta di un maggior pattugliamento da parte delle forze dell’ordine, Polizia Locale inclusa oltre che ripristinare, di concerto con la Croce Rossa, campagne di sensibilizzazione sul tema da svolgersi nei punti focali di aggregazione, nel fine settimana e possibilmente negli orari più “caldi” (23,30 – 01:30).

Proposta inoltre la regolamentazione della vendita di alcolici dei distributori automatici H24 attraverso l’inserimento di precise fasce orarie per l’acquisto: il Comune provvederà a incontrare i titolari dei distributori per proporre questa soluzione.

Tema diffusione sonora: l’entrata in vigore del decreto “Milleproroghe” ha di fatto agevolato i locali, che produrranno una sola SCIA, non più occasionale (come avveniva per l’ex art. 68 del TULPS) ma a “lungo termine”, ossia che consenta di inserire più eventi nello stesso mese di riferimento (anche attraverso un calendario unico di eventi in programma nel mese) e fino alle ore 01:00 (con capienza fino a mille persone).

Richiesta inoltre la revisione totale del Piano di Zonizzazione Acustica attualmente in vigore, che paragona la zona di Siponto al centro storico di Manfredonia per quanto concerne i decibel da rispettare (40). Si lavorerà anche sulle ordinanze sindacali per modificare l’orario di diffusione sonora fino alle ore 2:00 (come avveniva la scorsa estate), che il sindaco è pronto a concedere (previo parere positivo della Prefettura di Foggia) nonostante alcuni esposti giunti dai vari Comitati cittadini di tutela della Salute e del Benessere: in base a ciò, abbiamo chiesto all’amministrazione un incontro con i referenti degli stessi confrontarci sulle varie questioni inerenti il tema in oggetto, con l’obiettivo di trovare un punto di raccordo che consenta alla comunità di non emettere continui esposti (a volte eccessivi) e alle attività di poter lavorare in serenità, soprattutto durante la stagione estiva. L’incontro, molto importante, determinerà anche il lavoro delle forze dell’ordine, spesso sollecitate proprio dalle segnalazioni giunte da cittadini e comitati stessi.

Nel frattempo, però, Confcommercio si muoverà per conoscere i regolamenti vigenti nelle altre città di mare pugliesi, al fine di constatare criteri e “modus operandi” vigente nelle varie amministrazioni comunali e confrontarlo con quello di Manfredonia.

Infine, come di consueto, è emersa la totale disponibilità da parte dell’associazione di categoria a collaborare e tutelare i propri associati, mantenendo saldo il principio della legalità e del rispetto delle norme.