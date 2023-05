Manfredonia, il Prefetto diffida il Comune: “Approvare rendiconto di gestione entro 20 giorni”

MANFREDONIA (FOGGIA) – Il Consiglio comunale del Comune di Manfredonia ha venti giorni per l’approvazione del rendiconto di gestione per l’anno 2022. Se tale evento non si verificherà in questa scadenza sarà nominato un commissario per l’approvazione predetta e si avvierà la procedura per lo scioglimento del Consiglio Comunale.

Questa la sintesi del decreto di diffida presentata dal Prefetto di Foggia Maurizio Valiante al Comune di Manfredonia e notificato al Segretario Comunale del Comune di Manfredonia, Dott. Maurizio Guadagno, incaricato di curare la tempestiva notificazione del presente decreto a tutti i Consiglieri comunali.