Manfredonia, inseguimento a folle velocità: convalida arresto, poi immediata liberazione

Manfredonia – E’ stato rimesso immediatamente in libertà – dopo che era stato arrestato e posto ai domiciliari dai Carabinieri la sera del 22 maggio – , l’uomo alla guida di un’autovettura con la quale aveva eluso l’alt dei militari e dato origine a un inseguimento per la città.

La rimessione in libertà segue l’udienza di convalida dell’arresto, svoltasi stamani nel Tribunale di Foggia, anche in presenza del difensore dell’uomo, Avv. Michele Gentile.

Come risaputo, i fatti sono avvenuti verso le ore 23 del 22 maggio scorso, tra un’auto dei Carabinieri e un mezzo di un privato, con a bordo 3 persone. Da raccolta dati di StatoQuotidiano.it, l’uomo alla guida del mezzo non si sarebbe fermato all’alt delle forze dell’ordine. In seguito un inseguimento nel rione Monticchio di Manfredonia, con fermo successivo in via Gargano.

L’autovettura in questione, una Lancia Delta, avrebbe urtato violentemente contro un marciapiede prima di arrestare la propria corsa.

A cura di Giuseppe de Filippo, g.defilippo@statoquotidiano.it