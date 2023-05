Gargano – Il prodotto attraverso le tratte aeree viene valorizzato su ampia scala, con le conseguenze positive che tale opportunità rappresenta in termini commerciali.

Vi chiederete: come mai la compagnia Lumiwings ha scelto proprio la Gargano Sapori?

“Come imprenditore – dice Mario Maratea, della Gargano Sapori – credo che puntare sulla qualità e sulla serietà aziendale, paga sempre. Inoltre sono convinto che l’attivazione dei voli aerei da e per Foggia, certamente porterà un valore aggiunto in termini economici non solo alle aziende turistiche ma anche a tutte le realtà del territorio”.

“Un ringraziamento come imprenditore va alla compagnia Lumiwings che sta puntando alla valorizzazione del territorio determinando i valori e i fattori di attrattività che fanno bene a tutta la Capitanata”.

FOTOGALLERY SQ