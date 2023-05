Monte Sant’Angelo, Sisecam Flat: la FECMA CISL elegge i delegati

MONTE SANT’ANGELO (FOGGIA) – Si sono concluse poche ore fa le operazioni di voto e di scrutinio per il rinnovo della RSU in SISECAM FLAT GLASS SOUTH ITALY. Innanzitutto si registra una importante partecipazione al voto (191 votanti e una affluenza del 94% degli aventi diritto) e la lista della FEMCA ottiene 99 voti, con oltre il 52% dei votanti con 8 punti percentuali in più delle scorse elezioni (2020).

Con 99 voti la FEMCA elegge 3 delegati su 6 (due in più del 2020 anche per via dell’aumento della rsu ) eleggendo Ciuffreda Massimo con 64 preferenze, Simeone Donato con 18 preferenze Renegaldo Gaetano con 17 preferenze, la FILCTEM , con 57 voti (30%), elegge 2 delegati, Prencipe Michele con 49 preferenze e Basso Natalino con 3 preferenze, e la UILTEC con 32 voti (17%) elegge un delegato con Angerillo Antonio con 23 preferenze.

Un grande ringraziamento va a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori della SISECAM FLAT GLASS SOUTH ITALY che hanno scelto, ancora una volta, di dare fiducia alla FEMCA , determinazione, coerenza e scelta di investire sempre sulla democrazia e sul rapporto diretto con i lavoratori. Un ulteriore ringraziamento va ai componenti della commissione elettorale e agli scrutatori che si sono impegnati in un lavoro complesso in queste settimane.

La RSU eletta, dimostrerà equilibrio e responsabilità, battendosi per i diritti di tutti, gli interessi di ciascuno, sacrificando una parte del proprio tempo per il bene comune. Al centro delle azioni sindacali ci saranno prima di tutto le persone, intorno alle quali graviteranno tutte le azioni che li vedranno protagonisti del proprio futuro. Auguri di buon lavoro ai delegati riconfermati e agli eletti al primo mandato. Andiamo avanti tutte e tutti insieme.