Schiavone: “A Palazzo San Domenico soggetti abusivi non autorizzati”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Oggi è il giorno della vergogna. E’ il giorno in cui il Prefetto di Foggia invia una nota al sindaco con la quale si diffida l’amministrazione comunale ad approvare il rendiconto 2022 entro 20 giorni, pena lo scioglimento del Consiglio Comunale. Io non dormirei la notte per via di questa diffida, mentre alcune forze politiche della maggioranza Rotice piuttosto che interrogarsi sull’accaduto trovano la forza di scrivere uno squallido comunicato stampa per distorcere la verità dei fatti accaduti qualche giorno fa.

Nell’ultimo consiglio comunale, mi è stata negata la possibilità di dichiarare il voto come capo gruppo di Progetto Popolare, per effetto di una stranissima interpretazione del regolamento da parte del Presidente del Consiglio; a tal proposito avevo deciso di evitare interventi personali sull’accaduto. Insomma di stemperare i toni.

Avrei voluto risolvere la questione diversamente, infatti l’altro ieri mi sono recato dal segretario comunale per confrontarmi e chiedere un suo parere tecnico, sull’interpretazione restrittiva del regolamento da parte del Presidente del Consiglio. Colsi al volo il suggerimento dello stesso segretario comunale, il quale mi invitava ad avere un dialogo con gli uffici della Presidenza del Consiglio al fine di evitare di intraprendere strade diverse.

Nel pomeriggio di oggi, invece, due liste a supporto del sindaco Rotice “Strada Facendo” e il “Circolo cittadino di Manfredonia – Forza Italia” copiando e incollando uno stesso comunicato stampa tornano sull’argomento 𝗮𝗳𝗳𝗲𝗿𝗺𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗶𝗻 𝗺𝗮𝗻𝗶𝗲𝗿𝗮 𝗯𝘂𝗴𝗶𝗮𝗿𝗱𝗮 che “… 𝑖𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑔𝑙𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑆𝑐ℎ𝑖𝑎𝑣𝑜𝑛𝑒 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑠𝑢𝑜 𝑠𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑑𝑜𝑝𝑜 𝑙𝑢𝑛𝑔𝑜 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜, 𝑎 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑖𝑎𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑜𝑟𝑚𝑎𝑖 𝑖𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑠𝑜, 𝑛𝑒𝑝𝑝𝑢𝑟𝑒 𝑠𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝𝑎𝑣𝑎 𝑑𝑖 𝑖𝑠𝑐𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖 𝑜𝑙𝑡𝑟𝑒 𝑖𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑒 𝑒, 𝑠𝑜𝑙𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑑𝑖𝑐ℎ𝑖𝑎𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑖𝑔𝑙𝑖𝑒𝑟𝑖, “𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑣𝑎” 𝑑𝑖 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑟 𝑢𝑔𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑖𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑟𝑠𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑛𝑜𝑡𝑎𝑡𝑜”.

𝐍𝐮𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐢 𝐩𝐢𝐮̀ 𝐟𝐚𝐥𝐬𝐨!Il video che allego dimostra il contrario. Appena rientravo in aula, immediatamente richiamavo l’attenzione del Presidente del Consiglio Comunale chiedendo di iscrivermi alla dichiarazione di voto. Testimoni in aula di questa mia pronta richiesta oltre ai miei colleghi di opposizione (presenti nel video) sono stati anche il sindaco Gianni Rotice e il vice sindaco Giuseppe Basta i quali, seduti di fronte al sottoscritto, notavano che richiamavo l’attenzione della Presidente per iscrivermi ad intervenire. 𝗔𝗱𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗯𝗮𝘀𝘁𝗮, 𝗶𝗹 𝘃𝗮𝘀𝗼 𝗲̀ 𝗰𝗼𝗹𝗺𝗼!

Ho provato a risolvere la questione con la mia consueta serenità, ma mi trovo di fronte a uomini e donne avvezzi alla bugia che dopo aver ingannato migliaia di cittadini con una campagna elettorale piena di promesse mai mantenute, continuano a spargere veleno e ad inquinare le acque. Ma con me cascano male.

Ringrazio il segretario comunale che ha provato a risolvere a questione in maniera bonaria, ma arrivati a questo punto urge un incontro con il Prefetto di Foggia al quale racconterò non solo il modo restrittivo di interpretare il regolamento da parte del Presidente del Consiglio ma anche 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗮𝗯𝘂𝘀𝗶𝘃𝗮 presso Palazzo San Domenico di soggetti non autorizzati.