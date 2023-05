Strada Facendo: “Basta falsità contro la Presidente Titta”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Ci troviamo costretti, nostro malgrado, ad intervenire a proposito di alcuni articoli di stampa che hanno riportato il contenuto di un comunicato circolato, in questi giorni, a firma del movimento politico di minoranza “Progetto Popolare”, poiché al suo interno, in maniera del tutto falsa e pretestuosa, é stato erroneamente riferito che la Presidente Titta, durante l’ultimo Consiglio comunale, avrebbe negato al consigliere di opposizione Francesco Schiavone la possibilità di intervenire per dichiarazione di voto su di un provvedimento che era in quel momento all’esame dell’Aula.

In verità nulla di tutto ciò è accaduto: nessun diritto è stato negato, in quanto il consigliere Schiavone è stato doverosamente ritenuto dalla Presidente rinunciatario alla propria dichiarazione di voto, considerato che, oltre ad essersi assentato in Aula mentre la Presidente procedeva alla consueta raccolta delle iscrizioni per le dichiarazioni di voto dei Consiglieri, tornato al suo seggio dopo lungo tempo, a dichiarazioni ormai in corso, neppure si preoccupava di iscriversi oltre termine e, solo alla fine di tutte le dichiarazioni degli altri Consiglieri, “pretendeva” di poter ugualmente intervenire senza essersi prima prenotato.