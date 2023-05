Uccisero il padre di lei, ex fidanzatini condannati a 24 anni

(AVELLINO, 24 MAG) – Elena Gioia e Giovanni Limata, i due ex fidanzatini di Avellino accusati di omicidio premeditato nei confronti del padre di lei, Aldo Gioia, sono stati dichiarati colpevoli e condannati a 24 anni di reclusione ciascuno dalla Corte d’Assise di Avellino, presieduta da Gianpiero Scarlato.

Secondo quanto emerso durante il processo, Aldo Gioia, un uomo di 53 anni e dirigente di un’azienda metalmeccanica di Avellino, è stato colpito da tredici coltellate da Giovanni Limata, all’epoca dei fatti 23enne, mentre si trovava a riposare sul divano di casa in corso Vittorio Emanuele, ad Avellino.

La sentenza, emessa dopo un breve periodo di camera di consiglio, ha accolto le richieste avanzate dal pubblico ministero, Vincenzo Russo.

L’omicidio di Aldo Gioia è stato uno dei casi di cronaca nera che ha suscitato grande clamore ad Avellino negli ultimi decenni. I due fidanzati, Elena, appena maggiorenne al momento dei fatti, avevano pianificato anche l’uccisione della madre e della sorella di Elena, Liana Ferraiolo ed Emilia Gioia. Tuttavia, furono proprio queste ultime a mettere in fuga Giovanni Limata, richiamate dalle grida di Aldo Gioia che cercava di difendersi. Il giovane, originario di Cervinara (Avellino), era stato fatto entrare in casa da Elena, che aveva lasciato il portone aperto dopo aver gettato la spazzatura nell’atrio del palazzo.

Durante le conclusioni della difesa di Elena Gioia, rappresentata dall’avvocato Livia Rossi, è stata chiesta “una condanna equa, senza però infliggere pene esemplari per accontentare l’opinione pubblica” e di escludere l’aggravante della premeditazione.

D’altra parte, l’avvocato Rolando Iorio, difensore di Giovanni Limata, ha contestato la perizia del tribunale che ha accertato la capacità di intendere e volere dei due imputati, invocando l’irresponsabilità penale del suo assistito o, in alternativa, la pena minima. Entrambi gli imputati non erano presenti in aula al momento della lettura della sentenza. (ANSA)