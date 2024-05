Dopo aver appena conquistato la salvezza dalla retrocessione in Serie C, il Bari Calcio e la gestione dello stadio San Nicola sono diventati argomenti di interesse per i candidati sindaci.

Durante un incontro con Confindustria, i candidati Vito Leccese (PD, Verdi), Michele Laforgia (M5S, Sinistra Italiana) e Fabio Romito (centrodestra unito) hanno condiviso le loro opinioni con i giornalisti.

Laforgia ha dichiarato: “Dobbiamo affrontare questo tema perché anche il calcio è un’industria. La partecipazione dell’amministrazione comunale e la gestione di beni pubblici, come lo stadio, devono essere regolati e controllati politicamente. Un sindaco non dovrebbe fare il tifoso, ma amministrare i beni pubblici nell’interesse della città. Una squadra di calcio è un patrimonio di tutta la comunità.”

Romito ha espresso: “Dobbiamo riflettere molto sulla situazione del calcio a Bari. L’attuale proprietà ha ottenuto condizioni estremamente favorevoli dal Comune. Non pagano per l’uso dello stadio, che è stato ristrutturato con fondi pubblici presi in prestito, quindi i cittadini baresi pagheranno anche gli interessi. Lo stadio è un bene di tutti i baresi, ma un privato non può prendere dalla città senza investire nella squadra. Questo comportamento è inaccettabile. Bari deve guardare oltre l’attuale proprietà.”

Leccese ha sottolineato la necessità di lavorare affinché il Bari possa aspirare a obiettivi più ambiziosi: “Dobbiamo rinegoziare completamente la concessione per l’utilizzo dello stadio San Nicola. La città di Bari ha investito molto per migliorare quell’impianto sportivo e deve pretendere di più.”

Lo riporta Ansa.