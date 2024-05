BARI – Natale Roglieri, 40 anni, candidato di Forza Italia per la carica di presidente del Municipio 1 di Bari, ha scelto lo slogan «Cambiare per migliorare». Tuttavia, il suo passato presenta una questione delicata: una condanna a un anno e 8 mesi per appropriazione indebita, con pena sospesa e non menzione, patteggiata.

Il caso ha origine dalle vicende della Banca Popolare di Bari, dove Roglieri aveva lavorato come autista di Luigi Jacobini prima di diventare, per conto di un imprenditore barese, amministratore unico di una società finanziaria specializzata in investimenti. Ha ricoperto questo ruolo da novembre 2020 a luglio 2021, senza deleghe di gestione, fino alla vendita della società. Solo allora i proprietari hanno scoperto che Roglieri aveva svuotato il conto corrente della società, effettuando bonifici non autorizzati per un totale di 25mila euro in dieci giorni. Questi fondi sono stati utilizzati, apparentemente, anche per l’acquisto di mobili presso un fornitore di Roma.

Nell’ottobre 2021, i proprietari della società hanno presentato una denuncia alla Procura di Bari. Le indagini, condotte dalla pm Desirèe Digeronimo, hanno portato al rinvio a giudizio di Roglieri con l’accusa di appropriazione indebita, accusandolo di aver abusato del suo ruolo per appropriarsi dei fondi della società. Il giudice per l’udienza preliminare, Anna Perrelli, nel febbraio scorso, ha accettato la proposta di patteggiamento presentata da Roglieri con il consenso della Procura, riconoscendo l’equivalenza tra le attenuanti generiche e l’aggravante contestata. Tuttavia, i fondi non sono stati restituiti e Roglieri risulta nullatenente. Pertanto, il primo a tifare per la sua elezione potrebbe essere proprio il proprietario della società, poiché un’eventuale vittoria garantirebbe a Roglieri uno stipendio da pignorare.

Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno