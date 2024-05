Doppio appuntamento con i big della musica italiana quest’anno per le celebrazioni in onore di Santa Maria Patrona di Lucera.

Il Comitato Feste Patronali, presieduto da Francesco Finizio, ha quasi chiuso il lungo programma di eventi che partiranno a breve per culminare nel triduo dei giorni 14, 15 e 16 agosto.

Due le date certe che rappresentano il clou dei festeggiamenti civili: domenica 11 agosto Achille Lauro terrà un concerto serale in Piazza Matteotti, mentre l’attesissimo evento del 16 agosto vedrà protagonista Noemi.

“Quello dell’11 agosto è un appuntamento che rappresenta una novità e apre la settimana di celebrazioni che saranno chiuse dal tradizionale concerto finale con Noemi e i fuochi pirotecnici”, ha annunciato stamattina Finizio bella presentazione dei due artisti canori con le relative date.

Lo riporta LuceraWeb.