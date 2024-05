L’amministratore del supercondominio del villaggio turistico residenziale di Ippocampo, l’Avv. Michele Pepe, si è incatenato stamane fuori palazzo San Domenico in segno di protesta, per porre l’attenzione sulle ataviche criticità del villaggio.

Recentemente, nell’area del villaggio, Michele Pepe aveva svolto un incontro con i quattro candidati Sindaco della città.

Le principali criticità sollevate sono la chiusura della lottizzazione ultracinquantennale: Un problema che ha visto il mancato completamento dei lavori necessari per la sicurezza e la vivibilità del villaggio. Lavori di ricostruzione della duna di protezione per le mareggiate: Questi lavori, essenziali per la protezione costiera, non sono stati ancora collaudati e versano in uno stato di abbandono. Assenza di presidi per la sicurezza: La mancanza di adeguate misure di sicurezza mette a rischio l’incolumità dei residenti e dei visitatori. Situazione igienico-sanitaria precaria: Il “canale acquatico” è stato ridotto a una vasca di acqua stagnante, senza alcuna manutenzione, rappresentando un pericolo per la salute pubblica. Assenza di disinfestazione, derattizzazione e pulizia: Le strade e le spiagge libere non vengono adeguatamente mantenute, aggravando le condizioni igieniche del villaggio. Problemi con la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti: Il servizio di raccolta rifiuti comporta costi duplicati per i proprietari, che già contribuiscono significativamente con le imposte IMU e TARI.

L’assenza di interventi concreti da parte del Comune di Manfredonia ha esasperato i residenti, che hanno deciso di unirsi in un sit-in per far sentire la loro voce. I partecipanti alla manifestazione hanno richiesto interventi immediati per la risoluzione delle problematiche esposte, sottolineando come il gettito fiscale derivante dalle loro tasse non sia mai stato utilizzato a beneficio delle necessità del comprensorio.

Michele Pepe si fa portavoce di un messaggio chiaro, ovvero la necessità di un intervento tempestivo e concreto per garantire la vivibilità e la sicurezza del territorio, e che il Comune di Manfredonia prenda atto delle legittime richieste dei cittadini e si adoperi per risolvere le problematiche evidenziate.