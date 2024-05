Bari, 24 maggio 2024. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Nello specifico su Daunia, murge, Tavoliere e litorale adriatico settentrionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale adriatico meridionale, litorale ionico e Salento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli settentrionali; Zero termico nell’intorno di 3350 metri. Basso Adriatico e Canale d’Otranto poco mosso.

VERSO UN WEEKEND A TRATTI INSTABILE, SPECIE NEI SETTORI INTERNI APPENNINICI – Dopo un intermezzo gradevole, asciutto e per larghi tratti soleggiato, il fine settimana si preannuncia più fresco, dinamico e instabile su Puglia, Basilicata e Molise per effetto del transito di un nuovo cavo d’onda di origine atlantica, foriero di piovaschi di passaggio e qualche acquazzone temporalesco in sviluppo pomeridiano a partire dai rilievi appenninici; i fenomeni si mostreranno più organizzati e abbondanti in particolar modo nell’entroterra lucano, sui settori centro-occidentali molisani e a ridosso dei Monti della Daunia e delle Murge.

Lo riporta 3bmeteo.com