Con una mossa intelligente, l’Unione Europea (UE) ha inaugurato una nuova alba per la regolamentazione dell’IA con l’approvazione della legge sull’AI. Questa legislazione segna una prima assoluta a livello mondiale, stabilendo un quadro completo per governare lo sviluppo e l’uso delle tecnologie di intelligenza artificiale.

Sebbene la legge si rivolga principalmente alle applicazioni dell’intelligenza artificiale in vari settori, i suoi potenziali effetti a catena si estendono in lungo e in largo. Continua a leggere per scoprire come l’AI Act dell’UE potrebbe sollevare domande per il futuro del settore delle criptovalute e come l’attenzione della legge sulla trasparenza e la gestione del rischio potrebbe avere un impatto sul modo in cui operano le società cripto, in particolare quelle che utilizzano l’intelligenza artificiale nelle loro pratiche.

Cos’è la legge sull’intelligenza artificiale dell’UE?

La legge sull’intelligenza artificiale dell’UE adotta un approccio basato sul rischio per regolamentare le applicazioni dell’intelligenza artificiale. Ciò significa che il livello di controllo che un sistema di intelligenza artificiale deve affrontare dipende dai potenziali rischi che pone.

Ad esempio, uno spettro: da un lato, applicazioni a basso rischio come i chatbot di base e, dall’altro, applicazioni ad alto rischio che potrebbero avere un impatto significativo sulla vita delle persone (si pensi al riconoscimento facciale per le forze dell’ordine). Ecco uno sguardo più da vicino alle due aree chiave enfatizzate dalla legge:

Requisiti di trasparenza per l’intelligenza artificiale prima dell’ingresso nel mercato

L’UE vuole garantire condizioni di parità in cui gli utenti comprendano come i sistemi di intelligenza artificiale prendono decisioni. Secondo la legge, le aziende che sviluppano e implementano l’intelligenza artificiale dovranno essere più trasparenti su come funzionano i loro sistemi.

Ciò potrebbe comportare la divulgazione di dettagli sui dati di addestramento utilizzati, sugli algoritmi utilizzati e sui potenziali pregiudizi all’interno del sistema. Sollevando il cappuccio dell’intelligenza artificiale, la legge mira a responsabilizzare gli utenti e a promuovere la fiducia in queste tecnologie.

Normative più severe per le applicazioni IA ad alto rischio

Non tutta l’intelligenza artificiale è uguale. La legge identifica alcune applicazioni come intrinsecamente ad alto rischio a causa del loro potenziale di incidere sui diritti fondamentali o sulla sicurezza. Queste applicazioni, come gli strumenti di reclutamento basati sull’intelligenza artificiale o i sistemi di credit scoring, dovranno affrontare normative più severe.

Ciò potrebbe comportare una supervisione umana obbligatoria, solide valutazioni del rischio e potenziali divieti del tutto su determinati usi. L’obiettivo è mitigare i potenziali danni associati a queste potenti tecnologie.

Intelligenza artificiale e industria delle criptovalute

Prima di discutere il potenziale impatto dell’AI Act dell’UE, facciamo una breve deviazione su come l’IA viene incorporata nel settore delle criptovalute. L’intelligenza artificiale ha già iniziato a permeare vari aspetti del settore delle criptovalute, svolgendo un ruolo significativo in aree come:

Trading algoritmico: i mercati delle criptovalute sono notoriamente volatili, il che li rende un obiettivo primario per le strategie di trading automatizzato. I robot di trading basati sull’intelligenza artificiale come Chain Reaction possono analizzare grandi quantità di dati di mercato, identificare tendenze ed eseguire operazioni alla velocità della luce, superando potenzialmente i tempi di reazione umani. Questi robot possono essere programmati con varie strategie di trading, dal trend di base che segue alle complesse opportunità di arbitraggio.

Valutazione del rischio: le transazioni di criptovaluta possono essere intrinsecamente rischiose, con il rischio di frode, attacchi informatici e manipolazione del mercato. Gli algoritmi di intelligenza artificiale vengono utilizzati per analizzare il comportamento degli utenti, i modelli di transazione e i movimenti di mercato per identificare e mitigare questi rischi. Riconoscendo attività sospette, l’intelligenza artificiale può aiutare a proteggere sia gli scambi di criptovalute che i singoli investitori.

Conformità e KYC: i requisiti normativi nello spazio crittografico sono in continua evoluzione. L’intelligenza artificiale può aiutare le società crittografiche ad aderire a queste normative automatizzando i processi KYC. Questi processi implicano la verifica dell’identità degli utenti e la prevenzione di attività di riciclaggio di denaro. Gli algoritmi di intelligenza artificiale possono analizzare documenti, fare riferimenti incrociati a fonti di dati e segnalare attività sospette, semplificando gli sforzi di conformità per le aziende crittografiche.

L’impatto della legge sull’industria delle criptovalute

La legge sull’intelligenza artificiale dell’UE influenzerà in gran parte il settore, prendendo di mira le aziende che utilizzano l’intelligenza artificiale per le proprie operazioni o forniscono servizi o prodotti basati sull’intelligenza artificiale. L’AI Act dell’UE, con la sua attenzione alla trasparenza e alla gestione del rischio, ha il potenziale per riallineare il modo in cui l’industria delle criptovalute interagisce con l’intelligenza artificiale. Ma quale impatto può avere sul settore delle criptovalute? :

Trasparenza e divulgazione

L’enfasi posta dalla legge sulla trasparenza prima dell’ingresso sul mercato potrebbe avere un impatto significativo sulle società di criptovalute che utilizzano l’intelligenza artificiale nelle loro pratiche. Ad esempio, ai robot di trading algoritmico che si basano su modelli di intelligenza artificiale complessi potrebbe essere richiesto di divulgare dettagli sui loro dati di addestramento.

Ciò potrebbe includere il tipo di dati utilizzati (ad esempio, dati storici di mercato, sentiment sui social media), gli algoritmi specifici utilizzati e il modo in cui questi algoritmi prendono decisioni di trading. Facendo luce su questi processi precedentemente opachi, la legge mira a dare potere agli investitori e promuovere la fiducia nelle strategie di trading basate sull’intelligenza artificiale.

Inoltre, le società crittografiche che sfruttano l’intelligenza artificiale per la valutazione del rischio o per scopi di conformità potrebbero dover essere più trasparenti sui modelli di rischio utilizzati e sui potenziali pregiudizi all’interno di tali modelli.

Applicazioni crittografiche ad alto rischio

L’attenzione della legge sulle applicazioni IA ad alto rischio solleva interrogativi su alcuni aspetti del settore delle criptovalute. La finanza decentralizzata (DeFi), ad esempio, potrebbe essere esaminata nella categoria ad alto rischio a causa del potenziale anonimato e della mancanza di supervisione centralizzata.

Se ritenute ad alto rischio, le applicazioni DeFi potrebbero essere soggette a normative più severe. Ciò potrebbe comportare procedure obbligatorie di Know Your Customer (KYC), anche all’interno dello spazio decentralizzato, che potrebbero alterare radicalmente i principi fondamentali della DeFi.

Inoltre, le piattaforme di prestito basate sull’intelligenza artificiale all’interno dello spazio crittografico potrebbero essere sottoposte a un controllo più rigoroso per quanto riguarda i loro modelli di valutazione del rischio e i potenziali pregiudizi.

L’effetto domino dell’AI Act dell’UE

L’AI Act dell’UE rappresenta uno sforzo pionieristico nella regolamentazione dell’intelligenza artificiale. Il suo successo potrebbe innescare un effetto a catena, ispirando normative simili in altre regioni del mondo. Ciò potrebbe portare a un approccio più armonizzato alla governance dell’intelligenza artificiale, con un potenziale impatto sul settore globale delle criptovalute.

Le società crittografiche che operano a livello internazionale potrebbero dover adattare le proprie pratiche di intelligenza artificiale per conformarsi alle normative in varie giurisdizioni, aumentando potenzialmente i costi di conformità e gli oneri amministrativi.

L’effetto domino potrebbe anche portare a una conversazione globale sul livello di regolamentazione appropriato per l’industria delle criptovalute, in particolare per quanto riguarda l’integrazione dell’intelligenza artificiale.

Anche se resta da vedere l’intera portata dell’impatto della legge, essa solleva sicuramente importanti domande sul futuro dell’intelligenza artificiale nell’ecosistema crittografico.

Pensieri finali

L’AI Act dell’UE segna uno sviluppo significativo con il potenziale di rimodellare il rapporto tra l’intelligenza artificiale e l’industria delle criptovalute. L’enfasi posta dalla legge sulla trasparenza potrebbe costringere le società crittografiche a utilizzare l’intelligenza artificiale per far luce sulle loro pratiche, in particolare in aree come il trading algoritmico e la valutazione del rischio.

Inoltre, alcuni aspetti dello spazio crittografico, come la DeFi, potrebbero essere considerati ad alto rischio ai sensi della legge, portando a normative più severe che potrebbero alterare radicalmente il loro funzionamento.

Inoltre, il potenziale di creazione di un precedente globale della legge solleva interrogativi su un effetto domino, con altre regioni che potrebbero adottare normative simili e avere un impatto sul panorama globale delle criptovalute.

Sebbene queste siano alcune aree chiave di potenziale impatto, è importante riconoscere l’incertezza che circonda le esatte implicazioni. La legge è ancora nelle sue fasi iniziali e resta da vedere la sua applicazione specifica all’interno del settore delle criptovalute. Sono necessarie ulteriori osservazioni e analisi man mano che la legge avanza attraverso il processo legislativo e alla fine entra in vigore.

Può l’industria delle criptovalute adattarsi e innovarsi in un quadro che dia priorità allo sviluppo responsabile dell’intelligenza artificiale e alla protezione degli utenti? Trovare il giusto equilibrio tra promozione dell’innovazione e mitigazione dei rischi sarà fondamentale per affrontare questo nuovo capitolo nella relazione in evoluzione tra criptovalute e intelligenza artificiale.