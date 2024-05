Giuseppe Marasco Presente al convegno il Consigliere Regionale Napoleone Cera, Comandante Nazionale generaleavv. Floriana Natale (candidato Sindaco per il centro destra) Valeria Di Maggio responsabile Giovani Forza Italia San Giovanni Rotondo e Mimmo Longo portavoce cittadino di San Giovanni Rotondo e organizzatore del convegno

Perché aumenta la TARI? ecco come risparmiare sulla tassa rifiuti;

#RIDUZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO. …

RIDUZIONE PER DISTANZA DAL PUNTO DI RACCOLTA. …

RIDUZIONE PER UTILIZZO STAGIONALE. …

RIDUZIONI DOVUTE AL REDDITO FAMILIARE (ISEE) …

RIDUZIONI PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO. …

L’ambiente è la nostra prima dimora. La più importante. Troppo spesso ce ne dimentichiamo ma senza un ambiente sano la nostra stessa esistenza è a rischio. Prenderci cura della natura, in ogni sua manifestazione, è uno tra i nostri principali doveri. Quanto deve essere l’ISEE per esenzione TARI? 9.530 euro Non occorre presentare alcuna domanda online in quanto l’agevolazione viene concessa automaticamente ai cittadini in possesso di un ISEE inferiore a 9.530 euro oppure inferiore a 20.000 euro ma con almeno 4 figli a carico. Fortunatamente, con il passare del tempo, a ogni latitudine del mondo si sta sviluppando una crescente coscienza ecologica. Ma molto c’è ancora da fare per sensibilizzare gli esseri umani sull’importanza cruciale di una sana convivenza con il nostro Pianeta, soprattutto a San Giovanni Rotondo, Manfredonia e l’intera Capitanata, in conclusione si è proposta una convenzione con gli Ispettori Ambientali Guardie Forestali per il controllo del territorio.

Nota stampa a cura di Giuseppe Marasco, candidato al consiglio comunale di Manfredonia, lista Fratelli d’Italia, a sostegno di Ugo Galli candidato a sindaco.