MATTINATA (FOGGIA) – Per chi desidera visitare la celebre spiaggia libera di Baia dei Mergoli, nota anche come i Faraglioni, è importante conoscere le modalità di accesso e i regolamenti per il rilascio dei pass.

A partire dall’11 aprile 2025, l’Info Point di Mattinata sarà il punto di riferimento ufficiale per ottenere i permessi necessari, ma con alcune limitazioni e regole da rispettare.

Come ottenere il pass

L’accesso alla spiaggia è consentito solo tramite pass giornalieri, disponibili in numero massimo di 20 al giorno.

Questi pass sono rilasciati esclusivamente presso l’Info Point di Mattinata durante gli orari di apertura stabiliti e non possono essere prenotati in anticipo.

È importante presentarsi in fila con un documento di riconoscimento valido: tutti i maggiorenni devono essere presenti al momento della richiesta e firmare i moduli necessari.

I pass sono nominativi e validi solo per il giorno stesso del rilascio.

Regolamento e restrizioni

I pass sono validi esclusivamente per la giornata in cui vengono richiesti.

Non sono prenotabili né rilasciabili per giorni diversi.

Possono essere richiesti anche dai minori accompagnati; in caso di minori non accompagnati dai genitori, è necessaria una delega.

Per richiedere un nuovo pass bisogna attendere almeno 6 giorni dalla precedente richiesta.

Orari dell’Info Point

Da aprile a giugno 2025:

Venerdì: 16:00 – 18:30

Sabato e pre-festivi: 10:00 – 12:00 / 16:00 – 18:30

Domenica e festivi: 10:00 – 12:00

Da giugno a ottobre 2025:

Tutti i giorni: dalle ore 8:00 alle 12:00 e dalle ore 18:00 alle 22:00

Consigli utili

Per evitare disguidi, si consiglia di pianificare con anticipo la visita, rispettando gli orari e le regole del regolamento.

Ricordiamo che il numero limitato di pass garantisce la sicurezza e la tutela dell’ambiente naturale della Baia dei Mergoli, uno dei gioielli della nostra costa.

Per ulteriori dettagli o eventuali aggiornamenti, si invita a consultare direttamente l’Info Point di Mattinata o il sito ufficiale del Comune.

Lo riporta mattinata.it