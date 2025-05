"Cittadini di serie Z?". Il grido d'allarme di Borgo Incoronata tra erba alta, rifiuti e abbandono

FOGGIA – “Esistono cittadini di serie A e cittadini di serie… Z?” È con questa provocazione che il Comitato Cittadino di Borgo Incoronata rompe il silenzio su una situazione che si trascina da anni, tra degrado, promesse disattese e un crescente senso di abbandono. Il borgo foggiano, noto per il Santuario della Madonna Incoronata, meta ogni settimana di centinaia di pellegrini, è oggi simbolo di una periferia dimenticata, dove la manutenzione ordinaria è ormai un’utopia.

Decoro urbano inesistente: la giungla di Borgo Incoronata

Da tempo i residenti denunciano il totale abbandono del verde pubblico. Sfalcio dell’erba e potature sono interventi attesi, mai programmati, trasformatisi ormai in una vana speranza. “Come ogni anno – denuncia il Comitato – la situazione è insostenibile: l’erba è alta ovunque, secca e pronta ad andare a fuoco con l’arrivo delle alte temperature. Un pericolo reale per palazzi, auto e persone”. Un pericolo che si somma a una quotidianità già difficile. “Non chiediamo privilegi – precisano – ma semplicemente gli stessi servizi garantiti ai cittadini del centro. È un dovere dell’amministrazione comunale assicurare il decoro urbano anche nelle borgate”.

Emergenza rifiuti: il turismo dell’immondizia

Oltre al degrado del verde, un altro flagello pesa sul borgo: il cosiddetto “turismo dei rifiuti”. A nulla sembra essere servito il decreto della Sindaca Episcopo entrato in vigore a luglio scorso, né l’annuncio dell’installazione di foto-trappole che, denunciano i residenti, “non si sono mai viste”. Ogni giorno i cassonetti vengono presi d’assalto da rifiuti di ogni genere: scarti di pescherie, mobili, materiali edili, abiti usati, olio esausto. “E non si tratta solo di conferimenti impropri – spiega un cittadino – ma di vere e proprie discariche abusive che trasformano la borgata in una pattumiera a cielo aperto”. Gli appelli dei residenti restano inascoltati, mentre la situazione ambientale e sanitaria si fa sempre più critica.

Accampamenti abusivi: l’altra emergenza

Non bastasse l’abbandono istituzionale e l’emergenza ambientale, i cittadini di Borgo Incoronata devono fare i conti anche con la questione degli accampamenti rom. Quasi ogni settimana – si legge nella nota del Comitato – gruppi si insediano lungo la strada che costeggia il Centro Comunale di Raccolta rifiuti, recentemente inaugurato. “Viviamo sotto occupazione – dicono amareggiati – e anche quando dopo ripetute segnalazioni il campo viene sgomberato, ci restano rifiuti, liquami e sporcizia. Nessuno – ribadiamo: nessuno – viene mai a ripulire”. Il risultato è un’area impraticabile, invivibile, che scoraggia residenti e visitatori e vanifica ogni tentativo di valorizzazione del territorio.

Le richieste del Comitato: non più promesse, ma interventi concreti

Il tono del comunicato è fermo e determinato: “Siamo stanchi di essere presi in giro. Siamo stanchi di promesse elettorali che spariscono dopo il voto. Chiediamo azioni concrete, sistematiche e durature. L’amministrazione comunale ha il dovere morale e istituzionale di garantire pari diritti a tutti i cittadini, indipendentemente dalla zona in cui vivono”.

La borgata non vuole interventi spot, ma un piano strutturale che preveda:

La manutenzione costante del verde pubblico

Un piano efficace di controllo e smaltimento rifiuti, con sanzioni e foto-trappole funzionanti

Un presidio istituzionale contro gli accampamenti abusivi

Servizi regolari di pulizia e sanificazione delle aree pubbliche

La voce dei cittadini è chiara: “Non vogliamo sentirci cittadini di serie Z. Noi esistiamo, paghiamo le tasse, contribuiamo alla vita della città. Ora vogliamo risposte”.

Un grido che non può più essere ignorato. Perché la dignità urbana non può avere due velocità. E Borgo Incoronata è, a pieno titolo, parte integrante di Foggia.

