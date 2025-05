Foggia aderisce alla campagna '50.000 sudari per Gaza' con un gesto simbolico di solidarietà

Foggia – Anche la città di Foggia si unisce alla mobilitazione nazionale e internazionale denominata ‘50.000 sudari per Gaza’, un’iniziativa promossa da diverse realtà civili e culturali, tra cui Tomaso Montanari, per esprimere solidarietà e dolore nei confronti della popolazione della Striscia di Gaza.

Nel cuore del centro cittadino, in piazza Giordano, decine di cittadini si sono riuniti per partecipare a un momento simbolico di lutto e riflessione.

Con mani tremanti, hanno stretto tra le mani lenzuola bianche, richiamo ai sudari che avvolgono i corpi martoriati di bambini e adulti vittime del conflitto.

Un gesto che, come sottolineato dagli organizzatori, rappresenta un vero e proprio rito funebre, un modo per piangere le vittime senza entrare in discorsi politici, ma condividendo il dolore di un popolo oppresso.

Paola Calzoni, rappresentante del coordinamento provinciale Capitanata per la pace, ha spiegato: «Non dobbiamo fare discorsi politici in questo momento. Sono solo persone che piangono i loro morti e noi partecipiamo al cordoglio delle persone di Gaza. Per questo il sudario, le lenzuola bianche». La manifestazione ha anche visto i partecipanti scrivere sull’asfalto parole come ‘Pace’ e ‘Gaza’, simboli di speranza e solidarietà.

L’evento foggiano si inserisce in un quadro più ampio di mobilitazione internazionale. Il 15 giugno, infatti, si terrà il ‘March to Gaza’, un cammino di pace che coinvolgerà migliaia di cittadini, gruppi di base e ONG provenienti da 22 paesi diversi.

L’obiettivo è raggiungere la frontiera egiziana di Gaza, unendo le voci di chi condanna l’ingiustizia, la violenza e l’oppressione subite dal popolo palestinese.

Foggia, con questa iniziativa, si unisce idealmente a questa potente manifestazione di solidarietà, dimostrando come anche a livello locale si possa contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica e a promuovere un messaggio di pace e umanità.

Lo riporta l’agenzia Ansa.