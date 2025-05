Foggia, scandalo fondi a disabili: condannati gli ex vertici dell’Asp De Piccolellis

L’Asp De Piccolellis di Foggia, un ente nato per tutelare i più fragili, è stata trasformata in un “bancomat privato” secondo quanto emerso dalle indagini. I fondi pubblici, destinati all’assistenza di bambini e disabili, sono stati distratti per pagare pernottamenti in hotel, acquisti di cellulari, lampade da ristorante, biancheria e altre spese con carte di credito, oltre che in un centro agrituristico mai realizzato.

La Corte dei conti regionale ha condannato l’ex commissario straordinario Antonio Tulino a risarcire l’ente per 498mila euro, mentre Anna Rita Lepore, assunta senza alcuna procedura selettiva, dovrà restituire 1.200 euro. La Corte ha rigettato la richiesta di sospendere il processo contabile, sottolineando l’autonomia del giudizio amministrativo rispetto a quello penale ancora in corso.

L’inchiesta penale, avviata nel 2018 dalla Procura di Foggia, ha contestato a Tulino e ad altri imputati, tra cui il tesoriere Giorgio Maria Salvatore e il revisore Andrea Romondia, 26 capi d’imputazione per peculato e abuso d’ufficio. Le indagini, condotte dalla Guardia di Finanza, hanno documentato una distrazione sistematica di fondi pubblici, prelevati in contanti o utilizzati tramite bonifici, assegni e carte di credito intestate agli stessi imputati. Solo in materiale informatico ed elettronico sono stati sottratti 116mila euro.

Tulino avrebbe inoltre firmato almeno tre assunzioni dirette senza concorso, poi annullate dalla Regione a seguito dello scioglimento del CdA nel 2014.

L’Asp De Piccolellis, con un vasto patrimonio immobiliare e fondi agricoli, era nata per volontà del marchese benefattore omonimo con la missione di tutelare i più bisognosi. Oggi, questa vocazione è stata gravemente tradita. Mentre il procedimento penale prosegue, la giustizia contabile ha già certificato un ingente danno alla collettività.

Lo riporta l’immediato.net.