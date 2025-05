Manfredonia (Foggia) – Manfredonia si trova di fronte a un bivio cruciale per il suo patrimonio sportivo e identitario.

La recente comunicazione della proprietà del Manfredonia Calcio 1932, che ha annunciato la volontà di vendere il club e la concreta possibilità di non iscrivere la squadra al prossimo campionato di Serie D, ha suscitato preoccupazione e amarezza tra tifosi, cittadini e rappresentanti istituzionali.

In una nota pubblicata sui social e sui media locali, Angelo Riccardi, noto esponente della comunità, ha espresso forte disappunto per le parole del Sindaco Domenico La Marca, che ha dichiarato come l’amministrazione non possa farsi mediatore tra privati.

Riccardi critica questa posizione, sottolineando che il calcio a Manfredonia rappresenta molto più di un semplice sport: è storia, passione e identità collettiva. Un bene comune che merita attenzione e impegno da parte delle istituzioni.

L’intervento di Riccardi invita il primo cittadino a un cambio di passo: “Il Sindaco non è un notaio degli eventi, ma un promotore di soluzioni”, afferma. Chiede quindi che venga convocato con urgenza un tavolo di confronto tra amministrazione, proprietà del club, tifoseria, imprenditori e associazioni locali. L’obiettivo è favorire una transizione ordinata del titolo sportivo e sviluppare un progetto sostenibile per il futuro del Manfredonia Calcio.

Inoltre, Riccardi suggerisce che sarebbe stato opportuno che il Sindaco avesse cercato di convincere la proprietà a rivedere la propria posizione durante l’incontro con l’ingegner Rotice.

In alternativa, si auspica una maggiore trasparenza sulla situazione economica del club e sulle condizioni per un eventuale passaggio di proprietà.

Solo attraverso chiarezza e dialogo si potrà trovare una soluzione condivisa per salvare e rilanciare il calcio a Manfredonia.

Il timore principale è che il silenzio delle istituzioni possa pesare più di qualsiasi dichiarazione ufficiale o addio annunciato.

La città ha bisogno di una guida forte e determinata per affrontare questa crisi, perché il calcio non è solo uno sport: è parte integrante dell’identità locale.

Angelo Riccardi conclude con un appello: “La città ha bisogno di risposte concrete, non di dichiarazioni impotenti. È tempo di agire.”