Manfredonia si accende con la musica di Gigi D’Alessio: oggi Battiti Live On The Road

Manfredonia (Foggia) – La città si prepara a vivere un grande evento musicale con l’arrivo di Battiti Live On The Road, il celebre format itinerante di Radio Norba che porta in ogni tappa musica, intrattenimento e spettacolo.

Oggi, sabato 24 maggio, Manfredonia sarà protagonista di questa manifestazione che promette emozioni e divertimento per tutti i cittadini e i visitatori.

A partire dalle ore 18.00, in Piazzale Ferri, prenderà il via il Radio Live Show di Radio Norba: dj set, animazione, giochi e gadget coinvolgeranno il pubblico in attesa dell’ospite speciale.

La serata continuerà con un’intervista in diretta radiofonica e televisiva a Gigi D’Alessio, uno dei cantautori più amati del panorama musicale italiano.

Il artista partenopeo racconterà curiosità, progetti e aneddoti della sua carriera, regalando ai fan un momento di intimità e condivisione.

Alle ore 21.00, spazio alla musica dal vivo: Gigi D’Alessio si esibirà su Viale Miramare, ai piedi del castello di Manfredonia, in un’esclusiva performance che sarà anche l’occasione per la registrazione del videoclip di alcuni brani destinati a entrare nelle puntate di “Cornetto Battiti Live”, uno degli eventi musicali più attesi dell’estate italiana.

Il sindaco Domenico La Marca ha espresso grande entusiasmo per questo evento: “È un grande onore ospitare Battiti Live nella nostra città. Continueremo a valorizzare il nostro territorio per renderlo attrattivo sia a livello nazionale che internazionale.

Accogliamo ‘Road to Battiti’ con entusiasmo perché rappresenta una vetrina importante capace di mettere Manfredonia sotto i riflettori.”

L’amministrazione invita tutti i cittadini a partecipare numerosi a questa straordinaria occasione di musica e spettacolo, sottolineando come eventi come questi siano fondamentali per promuovere la cultura e il turismo locale.

Un appuntamento imperdibile che trasformerà Manfredonia nel cuore pulsante dell’estate musicale italiana.