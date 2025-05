MATTINATA (FOGGIA) – Un grande successo ha riscosso la commedia scritta da Ciro Villano e portata in scena dalla Compagnia Teatrale l’Airone.

Chi non ricorda il celebre best seller “Io speriamo che me la cavo” di Marcello D’Orta? Quando sono i bambini a raccontare, il risultato è sempre sorprendente e coinvolgente, capace di far sorridere e riflettere.

Lo spettacolo si concentra sulla parabola di Lazzaro, protagonista del racconto dell’aldilà che supera persino le suggestioni dantesche.

I protagonisti sono proprio loro, i bambini, insieme al nuovo maestro che decide di lasciare il Nord per iniziare una supplenza annuale ad Arzano, il paese natale e scuola frequentata da lui.

In questo paesino campano, le signore aspettano i figli tra pettegolezzi e notizie del giorno, mentre il silenzio del luogo sembra proteggere la vita quotidiana degli abitanti.

Un contesto in cui spesso si diventa adulti troppo in fretta.

Ciò che colpisce particolarmente è il finale: si può immaginare che un paesino della periferia campana metta in scena personaggi camorristi armati di coltelli e armi solo per rappresentare questa città difficile.

Tuttavia, quando cala il sipario, il male sembra svanire e restano vivi i colori della vita vera — con i bambini che giocano intorno alla fontana, i profumi delle strade napoletane e la musica che risuona tra le vie.

Un plauso speciale va a tutti gli attori, al regista Matteo Prencipe e soprattutto ai piccoli protagonisti, capaci di emozionare con “effetti speciali” autentici e spontanei.

La commedia ci invita a portare i bambini a teatro — figli, nipoti, parenti — affinché possano riempire gli occhi di bellezza contagiosa, i cuori di emozioni sincere e le labbra di sorrisi gioiosi.

Staccateli dai telefonini e dai video scarni di contenuti impoverenti: così facendo, anche voi potrete ritrovarvi a riflettere sulla trama, a contemplare la scenografia e a condividere le emozioni suscitate dagli attori.

Magari vi sentirete dire anche voi: “Sai mamma, quasi quasi la prossima volta lo faccio anche io il teatro!”

Ricordate: ancora lunedì 26 e mercoledì 28 ci sono posti disponibili per assistere a queste commedie talmente reali da sembrare vere.

Spettacoli dove finzione e realtà si mescolano così bene che non si sa più dove inizi l’una o finisca l’altra.