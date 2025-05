Manfredonia – 24 maggio 2025. Mattinata di confronto istituzionale a Palazzo San Domenico tra il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, e il patron della Manfredonia Calcio 1932, ing. Gianni Rotice. Al centro dell’incontro, il futuro del club biancoceleste.

Durante il colloquio, la proprietà ha ribadito in maniera ufficiale la volontà di cedere la società, motivazione già condivisa pubblicamente attraverso i canali ufficiali del club. Una conferma che suona come un segnale d’allarme per il futuro del calcio a Manfredonia.

Non solo: è stato comunicato che non verranno effettuati ulteriori investimenti da parte dell’attuale dirigenza. Una dichiarazione che pesa come un macigno sul destino della squadra, soprattutto in vista della prossima stagione. In assenza di offerte concrete e immediate, la società non procederà con l’iscrizione al prossimo campionato di Serie D.

Il sindaco La Marca ha preso atto delle difficoltà esposte, chiarendo però fin da subito i limiti del ruolo istituzionale: “L’amministrazione non può farsi mediatrice tra privati in una trattativa di vendita”.

Nonostante ciò, il primo cittadino ha espresso l’auspicio di una risoluzione positiva della vicenda: “Confido in una soluzione tempestiva e utile per la città”.

Il tempo stringe, e il destino della Manfredonia Calcio resta appeso a un filo. La palla ora passa a potenziali acquirenti interessati a salvare una piazza storica del calcio pugliese.

Rotice: “Ringrazio il Sindaco La Marca per l’incontro costruttivo sul futuro del Manfredonia Calcio 1932”

L’ingegner Gianni Rotice, patron della Manfredonia Calcio 1932, ha espresso gratitudine nei confronti del Sindaco Domenico La Marca per averlo ricevuto questa mattina a Palazzo di Città.

L’incontro si è svolto in un clima sereno e costruttivo, con l’obiettivo di discutere il futuro del club.

Durante il confronto, Rotice ha ribadito con rammarico la volontà della proprietà di mettere in vendita il club, sottolineando le difficoltà e le criticità che questa decisione comporta per la città e per la storia sportiva locale.

“Auspico, per il bene della città e della storia del club, che si possa trovare in tempi celeri una soluzione concreta”, ha dichiarato l’ingegnere, auspicando che si possa garantire un futuro stabile e sostenibile al Manfredonia Calcio.

Rotice ha concluso con un appello affinché si lavori insieme per trovare una via d’uscita che possa tutelare gli interessi della comunità e mantenere vivo il patrimonio sportivo di Manfredonia.

L’attenzione ora è rivolta alle prossime settimane, nella speranza che si possano aprire spiragli positivi per il rilancio del club.