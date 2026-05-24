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Home // Cronaca // Aggressione al Policlinico di Bari, medico colpito con un pugno: arrestato il marito di una paziente

POLICLINICO BARI Aggressione al Policlinico di Bari, medico colpito con un pugno: arrestato il marito di una paziente

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna era stata accompagnata in reparto dai familiari che chiedevano un ricovero urgente

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POLICLINICO BARI - PH ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Maggio 2026
Cronaca // Primo piano //

Ancora violenza ai danni del personale sanitario. Due medici del reparto di Neurologia del Policlinico di Bari sono stati aggrediti dal marito di una paziente mentre erano in servizio. Un neurologo è stato colpito con un pugno al volto e ha riportato lesioni a un occhio.

L’aggressore, un uomo incensurato, è stato arrestato in flagranza dalla Polizia con l’accusa di lesioni ai danni di personale sanitario. Attualmente si trova agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima, previsto per domani.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna era stata accompagnata in reparto dai familiari che chiedevano un ricovero urgente. I medici della Neurologia, che già seguivano la paziente, avrebbero spiegato ai parenti che eventuali ricoveri devono essere disposti dal Pronto soccorso dopo una specifica valutazione clinica.

La risposta fornita dalla dottoressa di guardia avrebbe però scatenato la reazione dei familiari, che avrebbero iniziato a insultarla. A quel punto un collega è intervenuto in sua difesa, venendo colpito con un pugno al volto dal marito della paziente.

Il medico aggredito ha riportato un trauma all’occhio sinistro con lesioni alla cornea e alla retina. I sanitari hanno quindi sporto denuncia e sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia, che hanno bloccato l’uomo in flagranza.

Per l’aggressore, assistito dall’avvocato Andrea Melpignano, il pubblico ministero di turno Lanfranco Marazia ha disposto gli arresti domiciliari chiedendo la convalida dell’arresto con rito direttissimo.

Lo riporta l’Ansa.

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