Edizione n° 6075

BALLON D'ESSAI

BARI SERIE C // Bari in Serie C: sotto accusa De Laurentiis e le scelte del post fallimento
23 Maggio 2026 - ore  08:57

CALEMBOUR

CERIGNOLA ESPLOSIVI // Cerignola, arrestati due uomini con esplosivi: servivano per gli assalti ai bancomat
23 Maggio 2026 - ore  09:30

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Amministrative 2026 in Puglia: aperti 839 seggi in 54 Comuni, al voto circa 750mila elettori

AMMINISTRATIVE FG Amministrative 2026 in Puglia: aperti 839 seggi in 54 Comuni, al voto circa 750mila elettori

Sono aperti dalle 7 di questa mattina gli 839 seggi allestiti nei 54 Comuni pugliesi chiamati al rinnovo dei Consigli comunali.

ELEZIONI, FOGGIA, ARCHIVIO PH ENZO MAIZZI

ELEZIONI, FOGGIA, ARCHIVIO PH ENZO MAIZZI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Maggio 2026
Manfredonia // Politica //

Sono aperti dalle 7 di questa mattina gli 839 seggi allestiti nei 54 Comuni pugliesi chiamati al rinnovo dei Consigli comunali. Complessivamente sono circa 750mila i cittadini aventi diritto al voto tra oggi e domani.

Le elezioni amministrative interessano 17 Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti, dove è previsto l’eventuale turno di ballottaggio fissato per il 7 e l’8 giugno.

Due i capoluoghi di provincia coinvolti nella tornata elettorale: Andria e Trani, entrambe nella provincia Bat.

Nell’area metropolitana di Bari si vota in nove Comuni, tra cui Molfetta, Corato, Conversano, Modugno, Capurso e Palo del Colle.

Cinque i Comuni interessati nel Brindisino, con particolare attenzione a Ceglie Messapica, Mesagne e San Vito dei Normanni.

In provincia di Foggia sono undici i centri chiamati alle urne, compresi Lucera e San Giovanni Rotondo, entrambi sopra i 15mila abitanti.

Sono invece 21 i Comuni coinvolti nel Salento, tra cui Casarano, Gallipoli e Tricase, mentre nel Tarantino si vota in cinque Comuni, compresa Manduria.

I seggi resteranno aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. I primi dati ufficiali sull’affluenza saranno diffusi a partire dalle ore 12.

(Fonte ANSA)

RISULTATI LIVE ELIGENDO

PUGLIA

PROVINCIA DI FOGGIA

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Maggio: c’è nell’aria intera un invito e un infinito farsi avanti dei desideri e delle trame." (Fabrizio Caramagna)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO