Sono aperti dalle 7 di questa mattina gli 839 seggi allestiti nei 54 Comuni pugliesi chiamati al rinnovo dei Consigli comunali. Complessivamente sono circa 750mila i cittadini aventi diritto al voto tra oggi e domani.

Le elezioni amministrative interessano 17 Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti, dove è previsto l’eventuale turno di ballottaggio fissato per il 7 e l’8 giugno.

Due i capoluoghi di provincia coinvolti nella tornata elettorale: Andria e Trani, entrambe nella provincia Bat.

Nell’area metropolitana di Bari si vota in nove Comuni, tra cui Molfetta, Corato, Conversano, Modugno, Capurso e Palo del Colle.

Cinque i Comuni interessati nel Brindisino, con particolare attenzione a Ceglie Messapica, Mesagne e San Vito dei Normanni.

In provincia di Foggia sono undici i centri chiamati alle urne, compresi Lucera e San Giovanni Rotondo, entrambi sopra i 15mila abitanti.

Sono invece 21 i Comuni coinvolti nel Salento, tra cui Casarano, Gallipoli e Tricase, mentre nel Tarantino si vota in cinque Comuni, compresa Manduria.

I seggi resteranno aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. I primi dati ufficiali sull’affluenza saranno diffusi a partire dalle ore 12.

(Fonte ANSA)

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