FOGGIA — Sono undici i Comuni della provincia di Foggia chiamati al voto per il rinnovo dei Consigli comunali nelle elezioni amministrative del 2026. Tra i centri interessati figurano anche Lucera e San Giovanni Rotondo, entrambi sopra i 15mila abitanti e quindi con eventuale turno di ballottaggio previsto l’8 e 9 giugno.

Nel dettaglio, si vota ad Accadia, Biccari, Candela, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Castelluccio dei Sauri, Celle di San Vito, Lucera, Orsara di Puglia, San Giovanni Rotondo e Volturino.

I seggi resteranno aperti oggi fino alle ore 23 e domani dalle 7 alle 15. I primi dati sull’affluenza saranno diffusi a partire da mezzogiorno. Lo riporta l’Ansa.

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