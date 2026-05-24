BARI – Sfiora il 49% l’affluenza registrata in Puglia alle ore 23 nella prima giornata delle elezioni amministrative. Secondo i dati ufficiali, nei 54 Comuni chiamati al voto ha votato il 48,98% degli aventi diritto, dato leggermente inferiore rispetto al 50,07% registrato alla stessa ora nella precedente tornata elettorale.
La partecipazione più alta si registra nel Tarantino, dove nei cinque Comuni interessati dal voto l’affluenza raggiunge il 54,9%. Spiccano i dati di Laterza, Montemesola e Roccaforzata, che superano la soglia del 60%.
Alta anche la partecipazione nel Salento, dove nei 21 Comuni al voto l’affluenza media si attesta al 51,1%. A fare segnare il dato record regionale è Castro, dove ha già votato oltre il 72% degli elettori.
Nella provincia Bat, che comprende i due Comuni capoluogo chiamati ad eleggere il sindaco, l’affluenza complessiva è del 50,17%: ad Andria ha votato il 50,74%, mentre a Trani il 49,02%.
Nell’area metropolitana di Bari, dove si vota in nove Comuni, la partecipazione è del 48,3%. Più basso invece il dato della provincia di Foggia: negli undici Comuni al voto l’affluenza è del 45,25%, anche se il Comune di Ordona sfiora il 70%.
Maglia nera al Brindisino, dove nei cinque Comuni interessati dalle amministrative l’affluenza si ferma al 44,85%, il dato più basso della regione.
Le urne, chiuse alle 23 dopo la prima giornata di votazioni, riapriranno domani mattina alle 7 e resteranno aperte fino alle 15. A seguire inizieranno immediatamente le operazioni di scrutinio. Lo riporta l’Ansa.