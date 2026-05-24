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Home // Cronaca // Anas, cantieri aperti nel Foggiano: lavori su SS16 e Tangenziale

SS16 TANGENZIALE Anas, cantieri aperti nel Foggiano: lavori su SS16 e Tangenziale

Gli interventi hanno preso il via nel tratto compreso tra Foggia e Cerignola, dove è previsto il rifacimento del manto stradale a partire dallo svincolo in direzione Cerignola

SS16 Foggia–Cerignola: ANAS conferma interventi manutentivi entro fine gennaio 2026

SS16 Foggia–Cerignola

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Maggio 2026
Cronaca // Cronaca //

BARI/FOGGIA – Sono già in corso i lavori di riqualificazione lungo la SS16 “Adriatica” e la SS673 “Tangenziale di Foggia”, nell’ambito del programma straordinario avviato da Anas dopo gli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio foggiano.

Gli interventi hanno preso il via nel tratto compreso tra Foggia e Cerignola, dove è previsto il rifacimento del manto stradale a partire dallo svincolo in direzione Cerignola. Nei prossimi giorni i cantieri interesseranno anche la zona del casello autostradale di Foggia e la rampa di collegamento con la Tangenziale.

Anas ha inoltre programmato lavori nei pressi dell’eliporto di Alidaunia, dove il passaggio di mezzi pesanti ha provocato un forte deterioramento della carreggiata. Previsti anche interventi sullo svincolo di San Severo Sud, con fresatura dell’asfalto per circa un chilometro e rifacimento completo degli strati bituminosi.

Il piano coinvolgerà complessivamente cinque arterie statali della provincia: SS16, SS17, SS17Var, SS90 e SS673, con lavori distribuiti da San Severo fino all’area di Cerignola.

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