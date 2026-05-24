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Home // 5 Reali Siti // Assalto al bancomat a Orta Nova: esplosi tre Atm, vetrate distrutte

ORTA NOVA BANCOMAT Assalto al bancomat a Orta Nova: esplosi tre Atm, vetrate distrutte

Nella notte, intorno alle 3, ignoti hanno preso di mira la filiale Intesa Sanpaolo di via 25 Aprile, a Orta Nova

Esplosione davanti alla banca a Orta Nova, Di Vito “Non possiamo vivere nella paura”

Esplosione davanti alla banca a Orta Nova, Di Vito “Non possiamo vivere nella paura” - fb

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Maggio 2026
5 Reali Siti // Cerignola //

Ancora un assalto ai danni di un istituto bancario nel Foggiano. Nella notte, intorno alle 3, ignoti hanno preso di mira la filiale Intesa Sanpaolo di via 25 Aprile, a Orta Nova.

Secondo quanto ricostruito, i malviventi avrebbero utilizzato la cosiddetta “tecnica della marmotta” per far esplodere i tre sportelli Atm della banca, danneggiandone in modo particolare uno. L’esplosione ha provocato ingenti danni anche alla struttura, con la rottura delle vetrate. Il boato ha svegliato numerosi residenti ed è stato avvertito in diverse zone del comune.

A quanto si apprende, i banditi sarebbero fuggiti senza riuscire ad asportare denaro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini e stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza per risalire agli autori dell’assalto.

Duro il commento del sindaco di Orta Nova, Domenico Di Vito: “Non possiamo più permetterci di considerare normale svegliarci nel cuore della notte per il boato di un’esplosione. Non è normale convivere con paura, devastazione e senso di abbandono”.

Il primo cittadino ha annunciato la richiesta di convocazione di un tavolo straordinario per l’ordine e la sicurezza pubblica: “Serve una risposta forte, concreta e permanente dello Stato. Il nostro territorio non può continuare a rincorrere le emergenze: ha bisogno di attenzione costante, di presidio reale e di una presenza dello Stato visibile e concreta”.

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