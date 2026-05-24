Momenti di forte tensione nel pomeriggio di ieri a Cerignola, dove una Renault Clio non si è fermata all’alt imposto dagli agenti della Polizia, dando il via a un inseguimento tra le strade cittadine.

Secondo quanto emerso, il conducente dell’auto in fuga sarebbe riuscito a dileguarsi dopo diversi minuti, facendo perdere le proprie tracce. Durante l’inseguimento, però, la volante della Polizia impegnata nelle operazioni ha perso il controllo del mezzo in curva, terminando la corsa sul marciapiede in via Torino.

Fortunatamente i due agenti a bordo non hanno riportato ferite. Sul posto non si registrano altri coinvolti.

L’episodio è ora al vaglio delle autorità competenti, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica anche attraverso i filmati registrati nella zona e gli accertamenti investigativi avviati nelle ore successive.

Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.it