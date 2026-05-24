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Home // Bari // Controlli a Bari, fermati motociclisti pronti a gare clandestine: scooter sequestrato a un minorenne

SCOOTER SEQUESTRO Controlli a Bari, fermati motociclisti pronti a gare clandestine: scooter sequestrato a un minorenne

Durante i controlli gli agenti hanno accertato diverse violazioni al Codice della strada

Serata animata a Borgo Incoronata a causa di una lite condominiale scoppiata per futili motivi tra appartenenti a due distinti nuclei familiari. Coinvolte più persone di cui tre finiscono in Ospedale (immagine d'archivio, fonte image questure sul web, Polizia)

(immagine d'archivio, fonte image questure sul web, Polizia)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Maggio 2026
Bari // Cronaca //

Una decina di motociclisti pronti a partecipare a evoluzioni e prove di velocità non autorizzate è stata intercettata dalla polizia locale di Bari nel quartiere periferico di Mungivacca.

Durante i controlli gli agenti hanno accertato diverse violazioni al Codice della strada. In particolare, un motociclista minorenne è stato sanzionato per aver impennato con uno scooter 125, violando l’articolo 170 del Codice della strada. Per il giovane è scattato il fermo amministrativo del mezzo per sessanta giorni, con affidamento dello scooter ai genitori.

Secondo quanto riferito dalla polizia locale, il ragazzo sarebbe stato sorpreso mentre effettuava “evoluzioni pericolose per la propria e pubblica incolumità”.

Nel corso della giornata di ieri, inoltre, gli agenti municipali, insieme ai funzionari della Motorizzazione civile di Bari, hanno eseguito una vasta operazione di controllo su mezzi pesanti, motocicli, biciclette elettriche e monopattini.

Dalle verifiche sui tir sono emerse numerose irregolarità: contestata una violazione per mancato funzionamento del tachigrafo digitale, con conseguente ritiro della patente, quindici infrazioni relative al mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo e cinque sanzioni per superamento dei limiti del limitatore di velocità. Accertate anche quattro violazioni legate all’omesso distacco di lavoratori stranieri nel trasporto internazionale di merci.

Per quanto riguarda moto e bici a pedalata assistita, 13 mezzi su 15 controllati sono risultati irregolari per modifiche alle caratteristiche costruttive o per l’utilizzo di silenziatori non omologati. Sanzionati anche alcuni conducenti di monopattini privi di targa o senza casco.

Lo riporta l’ansa.

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