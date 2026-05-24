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Home // Cronaca // Crolla solaio in un condominio a San Severo: danneggiate due auto, nessun ferito

SOLAIO SAN SEVERO Crolla solaio in un condominio a San Severo: danneggiate due auto, nessun ferito

Secondo le prime informazioni, il cedimento potrebbe essere stato causato da infiltrazioni d’acqua che, nel tempo, avrebbero compromesso la stabilità della struttura.

Crolla solaio in un condominio a San Severo: danneggiate due auto, nessun ferito

Crolla solaio in un condominio a San Severo: danneggiate due auto, nessun ferito - ph ansa

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Maggio 2026
Cronaca // San Severo //

SAN SEVERO – Paura nel pomeriggio di oggi in via Teano Appulo, a San Severo, dove il solaio di un fabbricato all’interno di un condominio è improvvisamente crollato, provocando danni a due autovetture parcheggiate nelle vicinanze. Fortunatamente non si registrano feriti né persone coinvolte.

Secondo le prime informazioni, il cedimento potrebbe essere stato causato da infiltrazioni d’acqua che, nel tempo, avrebbero compromesso la stabilità della struttura.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Severo, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area, insieme agli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi e regolato la viabilità nella zona.

Le verifiche tecniche serviranno ora ad accertare con precisione le cause del crollo e a valutare eventuali rischi per gli altri appartamenti dello stabile. Lo riporta l’Ansa.

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