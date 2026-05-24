Esplosione davanti alla banca a Orta Nova, Di Vito “Non possiamo vivere nella paura”

Statoquotidiano.it, 24 maggio 2026. — Orta Nova – Un’altra esplosione al bancomat nella notte appena trascorsa nel comune capofila dei Cinque Reali Siti: questa volta nel mirino dei delinquenti è finita la sede di Banca Intesa SanPaolo in via XXV Aprile, dove sono stati devastati i tre sportelli elettronici collocati all’esterno dell’istituto di credito.

Sui fatti è intervenuto il primo cittadino Di Vito con un post su Facebook, nel quale ha usato parole dure rispetto all’episodio: “Non è normale convivere con paura, devastazione e senso di abbandono. Non è normale che interi territori debbano attendere ogni volta che accada il peggio per ottenere attenzione e risposte”.

La forte esplosione ha svegliato i residenti, scesi in strada pochi istanti dopo il boato, mentre sul posto sono immediatamente intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dei fatti.

Sembrerebbe che i malviventi abbiano utilizzato la cosiddetta tecnica della “marmotta”, un ordigno artigianale inserito nei bancomat e fatto esplodere per aprire le casseforti degli sportelli automatici.

Intanto, Domenico Di Vito, nel suo post su Facebook, ha annunciato che chiederà “immediatamente la convocazione di un tavolo straordinario per l’ordine e la sicurezza pubblica, affinché da questo confronto possano nascere decisioni operative rapide e una collaborazione ancora più stretta tra istituzioni, Prefettura e forze dell’ordine”.

“Il nostro territorio — ha aggiunto il primo cittadino di Orta Nova — non può continuare a rincorrere le emergenze: ha bisogno di attenzione costante, di presidio reale e di una presenza dello Stato che sia visibile e concreta”.

Parole sui fatti sono arrivate anche dall’opposizione, attraverso un post pubblicato sui social dal movimento politico Rivoluzione Orta Nova: “Il vicolo cieco della legalità, a seguito dell’ennesimo bancomat fatto saltare nella notte e in pieno centro abitato, e i post sui social ‘di facciata’ del Primo cittadino, in quanto ufficiale di governo sul territorio: il sindaco ha il dovere giuridico e morale di essere il primo presidio di legalità, il braccio operativo dello Stato in una terra complessa.

Ad Orta Nova manca una visione strategica per il contrasto ai fenomeni di microcriminalità e di illegalità diffusa, lasciando il tessuto sociale privo di quella guida ferma che una comunità in difficoltà meriterebbe.

La percezione generale è quella di un’amministrazione che preferisce ‘galleggiare’ piuttosto che affrontare di petto le piaghe storiche del territorio, abdicando di fatto al ruolo di controllo e prevenzione che la legge assegna alla figura del sindaco”.