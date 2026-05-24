L’ANC di Manfredonia al XXVI Raduno Nazionale di Rimini: tre giorni all’insegna dei valori dell’Arma

MANFREDONIA — Anche la Sezione A.N.C. (Associazione Nazionale Carabinieri) di Manfredonia ha preso parte al XXVI Raduno Nazionale dell’ANC, svoltosi nella città di Rimini, evento che ha richiamato oltre 70mila soci provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Tre giornate intense e ricche di significato, caratterizzate dalla presenza delle circa 1700 Sezioni ANC italiane, di 31 Sezioni estere, dei Nuclei di Protezione Civile e delle numerose Organizzazioni di Volontariato legate all’Associazione Nazionale Carabinieri.

Nel corso della manifestazione sono stati affrontati temi di grande attualità e rilevanza sociale, con particolare attenzione ai giovani. Ampio spazio è stato infatti dedicato ad incontri e dibattiti sulla legalità, sul contrasto alla violenza di genere e sul fenomeno del bullismo, valori che da sempre rappresentano un punto cardine dell’impegno dell’Arma e dell’ANC.

Importante anche la presenza delle Autorità istituzionali, militari e religiose. Al Raduno hanno partecipato il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Massimo Mennitti, il Presidente Nazionale dell’ANC, Generale di Corpo d’Armata (Aus.) Libero Lo Sardo, oltre a numerose altre autorità civili, militari e religiose.

Per la delegazione dell’ANC di Manfredonia, la partecipazione al Raduno ha rappresentato un momento di grande orgoglio e condivisione, nel segno dei valori di servizio, solidarietà e vicinanza al territorio che contraddistinguono l’Associazione Nazionale Carabinieri.