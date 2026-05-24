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RENDICONTO 2025 Manfredonia, Consiglio comunale il 3 giugno: anche approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2025

Tra i temi centrali figura l’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2025 e dei relativi allegati

Manfredonia, convocato il Consiglio comunale: sul tavolo bilancio, referendum e aliquote Irpef

Consiglio comunale di Manfredonia - Fonte Immagine: Facebook, Comune di Manfredonia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Maggio 2026
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA – Il Consiglio comunale di Manfredonia tornerà a riunirsi mercoledì 3 giugno 2026, alle ore 15, nella sala consiliare di Palazzo San Domenico.

Nel corso della seduta saranno discussi diversi punti all’ordine del giorno, a partire dall’approvazione dei verbali della precedente riunione del Consiglio comunale, tenutasi il 29 aprile 2026, come previsto dall’articolo 65 del regolamento consiliare.

Tra i temi centrali figura l’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2025 e dei relativi allegati, passaggio amministrativo di rilievo per la programmazione e la rendicontazione dell’attività dell’ente.

All’esame dell’aula anche alcune mozioni. La prima, presentata dal consigliere Marasco, riguarda la costituzione, l’approvazione, la formazione e il giuramento degli ispettori ambientali comunali volontari del Comune di Manfredonia.

Sono inoltre previste due mozioni a firma dei consiglieri Di Bari, Di Staso, Galli e Rinaldi L.: una relativa alla richiesta di indizione di un referendum consultivo, l’altra riguardante la rimodulazione delle aliquote IRPEF.

La seduta si annuncia dunque significativa per l’attività amministrativa cittadina, con temi che spaziano dal bilancio comunale alla tutela ambientale, fino alla partecipazione popolare e alla fiscalità locale.

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