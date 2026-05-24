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Home // Gargano // Manfredonia-Tremiti, torna il collegamento marittimo estivo: la Regione investe 500mila euro

TREMITI COLLEGAMENTO Manfredonia-Tremiti, torna il collegamento marittimo estivo: la Regione investe 500mila euro

Anche per il 2026 il servizio manterrà carattere sperimentale e sarà affidato alla Provincia di Foggia.

Nuovo collegamento marittimo Manfredonia-Isole Tremiti: Regione stanzia 500mila euro

Manfredonia–Tremiti - Fonte Immagine: gazzettah24.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Maggio 2026
Gargano // Isole Tremiti //

MANFREDONIA – La Regione Puglia rilancia il collegamento marittimo stagionale tra Manfredonia e le Isole Tremiti, destinando una dotazione finanziaria da 500 mila euro per garantire anche nel 2026 il servizio via mare tra la costa garganica e l’arcipelago adriatico.

L’obiettivo è duplice: potenziare la mobilità estiva e sostenere i flussi turistici verso una delle mete più attrattive della regione. Il provvedimento si inserisce nelle linee strategiche del Piano Regionale dei Trasporti, che punta allo sviluppo del cosiddetto “metrò del mare”, una rete di collegamenti veloci tra i principali porti pugliesi per favorire la connessione tra località costiere a forte vocazione turistica.

“Per una regione come la Puglia, terza in Italia per estensione costiera dopo Sardegna e Sicilia, il mare è una strada da percorrere”, ha dichiarato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità, Raffaele Piemontese. “Con questo investimento rendiamo più vicine le Tremiti e rafforziamo un’idea moderna di mobilità: sostenibile, integrata e capace di generare sviluppo”.

Il servizio, già sperimentato con risultati positivi dal 2022 al 2025 durante la stagione estiva, verrà riproposto con collegamenti diretti e veloci tra Manfredonia e le Tremiti. Prevista una frequenza minima di tre coppie di corse settimanali, andata e ritorno, in integrazione ai servizi ordinari già attivi tutto l’anno, compresi i collegamenti in elicottero.

Sull’importanza strategica dell’arcipelago è intervenuta anche l’assessora regionale al Turismo, Graziamaria Starace: “Le Tremiti rappresentano un patrimonio turistico inestimabile per la Puglia. Abbiamo il dovere di mantenerle al centro della rete della mobilità regionale e del racconto turistico della nostra terra, stagione dopo stagione”.

Per motivi tecnici e organizzativi, legati alla disponibilità degli attracchi e alla necessità di evitare sovrapposizioni con altri servizi marittimi, il collegamento non prevederà fermate intermedie lungo la costa. Resta comunque confermata la strategia regionale di valorizzazione e integrazione dei porti pugliesi.

Anche per il 2026 il servizio manterrà carattere sperimentale e sarà affidato alla Provincia di Foggia.

Lo riporta retegargano.it

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