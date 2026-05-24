Edizione n° 6075

BALLON D'ESSAI

BARI SERIE C // Bari in Serie C: sotto accusa De Laurentiis e le scelte del post fallimento
23 Maggio 2026 - ore  08:57

CALEMBOUR

CERIGNOLA ESPLOSIVI // Cerignola, arrestati due uomini con esplosivi: servivano per gli assalti ai bancomat
23 Maggio 2026 - ore  09:30

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Nuovi direttori generali della sanità pugliese, Fratelli d’Italia attacca Decaro: “Altro che rivoluzione, tutti fedelissimi e tutti baresi”

FDI DECARO Nuovi direttori generali della sanità pugliese, Fratelli d’Italia attacca Decaro: “Altro che rivoluzione, tutti fedelissimi e tutti baresi”

Dura presa di posizione del gruppo regionale di Fratelli d’Italia contro le nomine dei sette nuovi direttori generali scelti dal presidente della Regione Puglia

Autonomia differenziata, Decaro: "Il tema mi preoccupa, spero che il Governo decida diversamente"

Antonio Decaro - Fonte Immagine: quotidianodipuglia.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Maggio 2026
Foggia // Politica //

Dura presa di posizione del gruppo regionale di Fratelli d’Italia contro le nomine dei sette nuovi direttori generali scelti dal presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, per la guida di Asl, Irccs e aziende ospedaliere-universitarie.

In una nota firmata dal presidente Paolo Pagliaro e dai consiglieri Tonia Spina, Dino Basile, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Andrea Ferri, Nicola Gatta, Renato Perrini, Tommaso Scatigna, Antonio Scianaro e Giampaolo Vietri, il partito parla di “gioco delle 7 carte” e accusa il governatore di aver premiato esclusivamente profili baresi.

Secondo FdI, le scelte confermerebbero “il bari-centrismo che continua a comandare in Puglia”, escludendo figure provenienti da Lecce, Taranto, Brindisi, Bat e Foggia. “Possibile che nella rosa non ci fossero nomi altrettanto degni di considerazione dalle altre province pugliesi?”, chiedono i consiglieri.

Il gruppo contesta anche il metodo politico delle nomine, sostenendo che non si tratti di una vera discontinuità rispetto al passato. “Altro che rivoluzione”, affermano, “il criterio guida resta quello del cerchio magico tracciato da Vendola, chiuso da Emiliano ed ereditato da Decaro”.

Fratelli d’Italia critica inoltre i curricula dei nuovi manager, ritenendoli in larga parte già inseriti nell’attuale sistema sanitario regionale, che secondo il gruppo avrebbe prodotto “un buco di 349 milioni nel 2025”.

“Ancora una volta – conclude la nota – tutto cambia perché nulla cambi nel nuovo corso della sanità pugliese targato Decaro”.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Maggio: c’è nell’aria intera un invito e un infinito farsi avanti dei desideri e delle trame." (Fabrizio Caramagna)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO