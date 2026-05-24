FOGGIA – La nomina del nuovo direttore generale del Policlinico Riuniti di Foggia accende lo scontro istituzionale tra Regione Puglia e Università di Foggia. Dopo l’annuncio del governatore Antonio Decaro sulla scelta di Yanko Tedeschi alla guida dell’azienda ospedaliero-universitaria, il rettore dell’Università di Foggia, Lorenzo Lo Muzio, rompe il silenzio e contesta apertamente il metodo seguito dalla Regione, lamentando la totale assenza di confronto preventivo con l’ateneo.
I PIÙ LETTI OGGI
1
2
ELEZIONI 2026 // Amministrative 2026, undici Comuni al voto in provincia di Foggia
3
4
5
SOSPETTO MANFREDONIA // Segnalazione a Manfredonia: uomo sospetto tra le auto al parcheggio Scaloria e a Siponto
CALORE 2026 // Caldo anomalo sull’Italia, arriva la prima vera ondata di calore del 2026: temperature fino a 35 gradi
23 Maggio 2026 - ore 10:30
ULTIMI ARTICOLI
FOGGIA REGIONE // Nuovo dg al Policlinico di Foggia, scontro istituzionale tra Regione e Università: Lo Muzio attacca Decaro
TREMITI COLLEGAMENTO // Manfredonia-Tremiti, torna il collegamento marittimo estivo: la Regione investe 500mila euro