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FOGGIA REGIONE Nuovo dg al Policlinico di Foggia, scontro istituzionale tra Regione e Università: Lo Muzio attacca Decaro

Nel caso del Policlinico di Foggia, però, il nodo appare ancora più delicato, perché coinvolge direttamente il rapporto istituzionale tra Regione e Università

Rettore Università di Foggia Lo Muzio

Rettore Università di Foggia Lo Muzio - PH MAIZZI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Maggio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – La nomina del nuovo direttore generale del Policlinico Riuniti di Foggia accende lo scontro istituzionale tra Regione Puglia e Università di Foggia. Dopo l’annuncio del governatore Antonio Decaro sulla scelta di Yanko Tedeschi alla guida dell’azienda ospedaliero-universitaria, il rettore dell’Università di Foggia, Lorenzo Lo Muzio, rompe il silenzio e contesta apertamente il metodo seguito dalla Regione, lamentando la totale assenza di confronto preventivo con l’ateneo.

Una presa di posizione che rischia di trasformare la vicenda in un caso politico e amministrativo destinato a far discutere.

“Non era mai accaduto prima d’ora che il direttore generale del Policlinico fosse individuato senza preventive consultazioni con l’Università”, afferma Lo Muzio, richiamando il decreto legislativo 517 del 1999, secondo cui la nomina del dg deve avvenire da parte della Regione “acquisita l’intesa con il rettore dell’università”.

Il Magnifico Rettore sottolinea di non avere avuto alcun contatto con Decaro negli ultimi mesi e conferma di avere appreso il nome del nuovo manager soltanto attraverso l’annuncio pubblico del presidente della Regione.

“Certo è che con Decaro non abbiamo avuto scambi di idee su questa nomina”, dichiara Lo Muzio. “Chiamerò il presidente e gli chiederò spiegazioni. Vedremo quali saranno le sue argomentazioni”.

Parole che lasciano emergere tutto il malumore dell’ateneo foggiano, dove – secondo indiscrezioni provenienti dagli ambienti universitari – la scelta di Tedeschi sarebbe stata accolta come “un fulmine a ciel sereno”.

Il rettore, pur mantenendo cautela sul piano formale, evidenzia che l’iter non sarebbe ancora concluso: “L’indicazione di quel nome non equivale a una nomina definitiva. Manca ancora l’atto formale, che dovrebbe arrivare dopo le consultazioni previste dalla normativa”.

La vicenda si inserisce nel clima già teso seguito all’annuncio delle nuove nomine regionali nella sanità pugliese. Il gruppo consiliare regionale di Fratelli d’Italia, guidato da Paolo Pagliaro, ha infatti criticato duramente le scelte di Decaro, parlando apertamente di “Bari-centrismo” nelle designazioni dei vertici sanitari.

Nel caso del Policlinico di Foggia, però, il nodo appare ancora più delicato, perché coinvolge direttamente il rapporto istituzionale tra Regione e Università, in una struttura strategica non solo per la sanità provinciale ma anche per la formazione medica e la ricerca scientifica.

Adesso si attende il confronto diretto tra il governatore e il rettore, mentre sullo sfondo resta aperto l’interrogativo politico: la Regione tirerà dritto sulla nomina di Yanko Tedeschi oppure si aprirà una nuova fase di concertazione con l’Università di Foggia?

Lo riporta Il Corriere della Sera.

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