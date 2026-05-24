BARI — La qualità della vita peggiora, i giovani continuano a partire, le librerie chiudono e i redditi restano fragili. Ma Bari conserva un primato invisibile che racconta molto più dei numeri economici: è una delle città italiane dove ci si sente meno soli.

È questo uno dei dati più sorprendenti emersi dall’anticipazione dell’indagine sulla Qualità della vita del Sole 24 Ore, presentata al Festival dell’Economia di Trento e destinata alla pubblicazione integrale entro la fine dell’anno.

Nel quadro generale il capoluogo pugliese perde due posizioni e scivola al 67esimo posto nazionale, confermando però un andamento ambivalente: da una parte crescono turismo, consumi, investimenti immobiliari e servizi; dall’altra aumentano inflazione, disagio sociale e difficoltà generazionali.

Eppure, nel cuore di una classifica che misura benessere economico, salute, sicurezza, ambiente e coesione sociale, Bari trova una forma di riscatto nella dimensione umana. L’indice della solitudine — uno degli indicatori più nuovi e significativi — colloca infatti il capoluogo, insieme alla Bat, tra le province italiane dove la rete sociale resiste meglio. Una fotografia che sembra quasi confermare uno stereotipo positivo del Sud: la forza delle relazioni, della vita di quartiere, delle famiglie allargate e della socialità spontanea favorita anche dal clima.

Non è un caso che Bari sia considerata tra le città italiane con il clima più favorevole. Un elemento che, secondo gli analisti, incide direttamente sulla qualità delle relazioni e sulla vivibilità quotidiana. Più tempo all’aperto, maggiore frequentazione degli spazi pubblici, socialità diffusa. Una qualità difficile da misurare economicamente ma sempre più centrale nella percezione del benessere urbano.

Dietro questo dato positivo, però, restano fragilità profonde. Soprattutto per i giovani. La qualità della vita delle nuove generazioni continua a essere uno dei punti deboli dell’intera regione. A pesare sono precarietà lavorativa, bassi salari, servizi insufficienti e una crescente difficoltà a costruire percorsi stabili di autonomia.

La fotografia pugliese, del resto, resta quasi ovunque relegata nella parte bassa della graduatoria nazionale. Taranto continua a rappresentare il simbolo più evidente delle contraddizioni del Mezzogiorno: qui la disoccupazione giovanile raggiunge il 44 per cento, uno dei dati peggiori d’Italia, mentre la qualità della vita delle donne resta tra le più basse del Paese. Non va meglio sul fronte sanitario, con tutte e tre le province salentine che occupano le ultime posizioni per mortalità da tumore.

Anche Bari mostra segnali di sofferenza sociale. Il numero delle famiglie con Isee basso supera il dato medio nazionale: 28,7 per cento contro il 23,4 italiano. Ancora peggiore la situazione di Foggia, dove il dato sale oltre il 33 per cento.

Allo stesso tempo, però, il reddito medio da pensione nel capoluogo barese — circa 23mila euro — resta leggermente superiore alla media italiana. Un equilibrio fragile che racconta una città dove il benessere è spesso sostenuto più dalle reti familiari che dalla solidità economica.

Il rapporto del Sole 24 Ore evidenzia anche un’altra trasformazione urbana: in tutta la Puglia diminuiscono le librerie mentre aumentano bar e ristoranti. Un cambiamento che riflette nuove abitudini sociali e culturali, ma che apre interrogativi sulla qualità dell’offerta culturale e sulla capacità delle città di produrre spazi di crescita collettiva.

Bari, in particolare, perde ben 18 posizioni nell’area “cultura e tempo libero”, uno dei cali più pesanti registrati nell’indagine. Migliora invece sul fronte ambiente e servizi, recuperando tre punti grazie soprattutto agli investimenti urbani e alla crescita dei servizi di prossimità per gli anziani.

Restano poi le ombre della sicurezza. Foggia conquista il triste primato nazionale per furti d’auto, seguita dalla Bat. Bari è settima in Italia, confermando una criminalità predatoria ancora molto presente.

Eppure, nonostante le difficoltà economiche, la pressione sociale e le diseguaglianze, Bari sembra conservare qualcosa che molte città più ricche stanno perdendo: il senso di comunità.

Forse è proprio questo il dato che più colpisce nell’indagine del Sole 24 Ore. Perché in un’Italia sempre più anziana, individualista e frammentata, vivere bene non significa soltanto avere redditi più alti o servizi efficienti. Significa anche non sentirsi soli.

Fonte repubblica.it