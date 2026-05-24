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Home // Cronaca // Scossa di terremoto sul Gargano: epicentro vicino a San Giovanni Rotondo

TERREMOTO GARGANO Scossa di terremoto sul Gargano: epicentro vicino a San Giovanni Rotondo

La scossa è stata avvertita in maniera lieve in diversi centri della zona, senza provocare danni a persone o strutture

INGV

INGV - ricerca - immagine d'archivio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Maggio 2026
Cronaca // Gargano //

SAN GIOVANNI ROTONDO – Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nella mattinata di oggi, sabato 24 maggio, nell’area del Gargano. Il sisma, di magnitudo 2.1, è stato rilevato alle ore 8.44 con epicentro localizzato a circa 12 chilometri a sud di San Giovanni Rotondo.

Secondo quanto comunicato dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma, il terremoto è stato individuato alle coordinate 41.5978 di latitudine e 15.7082 di longitudine, a una profondità di 11 chilometri.

La scossa è stata avvertita in maniera lieve in diversi centri della zona, senza provocare danni a persone o strutture. Tra i comuni più vicini all’epicentro figurano, oltre a San Giovanni Rotondo, anche Rignano Garganico, San Marco in Lamis e Manfredonia.

Proprio a Rignano Garganico, nella giornata di venerdì, era stato registrato un altro evento sismico di magnitudo 2.7, confermando una fase di moderata attività tellurica nell’area garganica.

Con quella di oggi salgono a 24 le scosse di magnitudo pari o superiore a 2.0 registrate in provincia di Foggia dall’inizio del 2026. I terremoti più intensi dell’anno restano quelli avvenuti a Lucera e a Vico del Gargano, entrambi di magnitudo 3.2, oltre alla scossa di magnitudo 3.0 registrata il 21 gennaio ad Apricena.

L’attività sismica nel territorio continua a essere monitorata costantemente dagli esperti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Lo riporta foggiatoday.it

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