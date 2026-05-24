Una segnalazione arrivata nelle ultime ore a StatoQuotidiano.it invita i cittadini a prestare attenzione nella zona del parcheggio del ‘capolinea’ a Siponto e del mercato Scaloria, a Manfredonia.

Secondo quanto riferito, tra le ore 22 e mezzanotte sarebbe stata notata una Fiat di colore azzurro chiaro con a bordo un uomo sulla trentina, con barba, che si affiancherebbe alle auto in sosta osservando le persone presenti e realizzando foto e video. La notizia è naturalmente da confermare.

Al momento non risultano denunce ufficiali né conferme da parte delle forze dell’ordine. Si tratta quindi di una segnalazione raccolta da cittadini, ancora in fase di verifica.

L’invito rivolto ai residenti è quello di mantenere alta l’attenzione e, in caso di comportamenti sospetti, contattare immediatamente le autorità competenti evitando allarmismi o iniziative personali.