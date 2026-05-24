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Home // Manfredonia // Segnalazione a Manfredonia: uomo sospetto tra le auto al parcheggio Scaloria e a Siponto

SOSPETTO MANFREDONIA Segnalazione a Manfredonia: uomo sospetto tra le auto al parcheggio Scaloria e a Siponto

Al momento non risultano denunce ufficiali né conferme da parte delle forze dell’ordine

IMMAGINE D'ARCHIVIO, Non riferita al testo

IMMAGINE D'ARCHIVIO, Non riferita al testo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Maggio 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Una segnalazione arrivata nelle ultime ore a StatoQuotidiano.it invita i cittadini a prestare attenzione nella zona del parcheggio del ‘capolinea’ a Siponto e del mercato Scaloria, a Manfredonia.

Secondo quanto riferito, tra le ore 22 e mezzanotte sarebbe stata notata una Fiat di colore azzurro chiaro con a bordo un uomo sulla trentina, con barba, che si affiancherebbe alle auto in sosta osservando le persone presenti e realizzando foto e video. La notizia è naturalmente da confermare.

Al momento non risultano denunce ufficiali né conferme da parte delle forze dell’ordine. Si tratta quindi di una segnalazione raccolta da cittadini, ancora in fase di verifica.

L’invito rivolto ai residenti è quello di mantenere alta l’attenzione e, in caso di comportamenti sospetti, contattare immediatamente le autorità competenti evitando allarmismi o iniziative personali.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

3 commenti su "Segnalazione a Manfredonia: uomo sospetto tra le auto al parcheggio Scaloria e a Siponto"

  1. Jì nu spiacoppjie. Alli timb nustr, lu chèpe jove Giacumine. Sono innocui. C fann li trmn. C steveve e lu sè quand c n stann angore, uhhhh

  2. O è una spia coppie o un agente di investigazioni private che cerca prove. Manfredonia pullula di corna, velleità strane sessuali da materializzare. Puttanizio e zoccogliamendo non sono certo tabù.

  3. Una volta negli anni 80 mi fermai di giorno nella zona Macchia nei pressi di una scogliera con una ragazza… Qualche bacio per fortuna..un occhio attento fuori dell’abitacolo…una decina di persone del luogo credo..che spiavano dall’alto…i brevissimo tempo fuggii…e non mi capito’ niente…che fortuna

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