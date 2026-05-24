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MIDOLLO FOGGIA Studenti foggiani donatori di midollo: oltre 500 test salivari eseguiti grazie alla rete tra Ail e Admo

L’iniziativa ha coinvolto numerosi istituti scolastici della provincia, aumentando concretamente le possibilità di trovare donatori compatibili per i pazienti in attesa di trapianto di midollo osseo.

Studenti foggiani donatori di midollo: oltre 500 test salivari eseguiti grazie alla rete tra Ail e Admo

Studenti foggiani donatori di midollo: oltre 500 test salivari eseguiti grazie alla rete tra Ail e Admo - PH ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
24 Maggio 2026
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Cresce nel territorio foggiano il numero dei giovani iscritti al registro italiano donatori di midollo osseo grazie alla collaborazione tra Ail Foggia e Admo. Da settembre ad oggi sono stati infatti utilizzati circa 530 dei 720 kit salivari donati dall’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma all’Admo provinciale per le operazioni di tipizzazione degli studenti.

L’iniziativa ha coinvolto numerosi istituti scolastici della provincia, aumentando concretamente le possibilità di trovare donatori compatibili per i pazienti in attesa di trapianto di midollo osseo.

Il bilancio dell’attività è stato tracciato nel corso di un incontro tra il vicepresidente di Admo Puglia, Antonio Placentino, la referente provinciale Nella Santoro, i volontari dell’associazione e il presidente di Ail Foggia, Celestino Ferrandina, durante il quale sono stati consegnati attestati di riconoscimento per l’impegno sul fronte della solidarietà.

“È un momento speciale che testimonia quanto sia importante fare rete tra associazioni unite da un unico grande obiettivo: dare speranza e possibilità di vita ai pazienti affetti da leucemie, linfomi e mielomi”, ha dichiarato Placentino, sottolineando il valore della collaborazione tra realtà del volontariato “per raggiungere traguardi importanti e salvare vite umane”.

All’incontro erano presenti anche i genitori di Simone Raucea, il giovane donatore foggiano scomparso il 6 gennaio scorso dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava la strada. Appena maggiorenne Simone si era iscritto al registro dei donatori e aveva donato il midollo osseo a una donna statunitense, contribuendo a salvarle la vita.

“Un riconoscimento all’impegno e alla volontà dei genitori di continuare a portare avanti il grande esempio di altruismo lasciato da Simone”, ha aggiunto Placentino.

“L’esempio di Simone, dei suoi genitori e dei tanti giovani che si avvicinano al volontariato è il segno di un mondo che fa della solidarietà il suo punto di forza”, ha concluso Ferrandina.

Fonte: ANSA

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