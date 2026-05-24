Una richiesta di maggiore tutela per l’area marina attorno alla statua sommersa di Padre Pio alle Isole Tremiti. È quanto contenuto nella lettera aperta inviata dall’arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, padre Franco Moscone, al Parco Nazionale del Gargano e, per conoscenza, al Comune delle Tremiti.

Nel documento il presule evidenzia il valore religioso, spirituale e culturale del sito subacqueo situato nei fondali vicino all’isola di Capraia, diventato negli anni meta di pellegrinaggi, immersioni commemorative e celebrazioni religiose legate alla figura di San Pio.

“La statua rappresenta ormai una vera e propria ‘cattedrale del mare’”, scrive Moscone, sottolineando come l’area sia oggi un simbolo identitario dell’arcipelago e un importante richiamo turistico e devozionale per migliaia di visitatori.

Al centro della richiesta c’è il campo boe collocato nelle vicinanze della statua, che secondo l’arcivescovo comprometterebbe la piena fruibilità del luogo sia dal punto di vista religioso sia sotto il profilo turistico e ambientale.

Moscone propone quindi l’ampliamento dell’area di rispetto attorno alla statua sommersa e il conseguente spostamento del campo boe a una distanza maggiore, così da garantire “decoro, silenzio, sicurezza e libera fruizione del luogo”.

Nella lettera viene inoltre evidenziato come il sito ospiti regolarmente celebrazioni liturgiche, processioni in mare e manifestazioni di fede che richiamano fedeli provenienti anche da fuori regione.

L’arcivescovo conclude auspicando un intervento rapido delle autorità competenti per salvaguardare un luogo che “collega fede, cultura e memoria collettiva”, valorizzando allo stesso tempo il patrimonio ambientale e turistico delle Isole Tremiti.