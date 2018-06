Emanuela e Francesco sposi tra Chiesa Matrice dell’Assunta e Tenuta Corigliano

Di:

Rignano Garganico. Emanuela Gentile e Francesco Pirro, ieri sposi (23 giugno 2018), a Rignano Garganico. Lei originaria del posto e l’altro di Roma. Città, quest’ultima, dove andranno ad abitare. La cerimonia religiosa si è tenuta nella Chiesa Matrice dell’Assunta in paese, mentre il ricevimento presso la Tenuta Corigliano, ristorante a più stelle con piscina, tuffato nel verde degli uliveti delle Matine sottostanti al paese (Manicone, Fisica Appula), antica dimora di Luigi Corigliano (1771, non si conosce la data e il luogo di morte), marchese di Rignano e di Villanova.

La funzione è stata officiata da Don Michele Gentile, missionario salesiano, pro-zio della sposa, coadiuvato all’uopo dal parroco Don Santino Di Biase e dall’ordinando Mario Ardolino.

Tutto questo ha avuto luogo nelle ore pomeridiane (17.00). Non si conosce il perché. Forse al fine di dare eccezionalità e un tocco di Amore e magia in più al fausto evento, ritenuto non a torto come uno dei momenti più belli e felici nella vita di coppia. Significativa l’omelia, tenuta dallo stesso Don Gentile, che si è soffermato a lungo sui concetti dell’amore e del perdono che devono animare sempre la coppia cristiana, mentre Don Santino ci ha tenuto a spiegare ai novelli coniugi i doveri normativi della legge concordataria. Tutto è finito a tarda ora con il pranzo nuziale e le altre manifestazioni del caso, compresi musiche e balli. La direzione e redazione della presente testata augura ai protagonisti una felice e prospera unione e ai genitori, ai nonni e al resto delle famiglie originarie ed allargate la più viva soddisfazione.

A cura di Antonio Del Vecchio,

Rignano Garganico 25 giugno 2018