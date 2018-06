Manfredonia, scippa anziana che cade battendo la testa. Arrestato 14enne

Di:

(ANSA) Manfredonia, 24 giugno 2018. Un ragazzino di 14 anni è stato arrestato dalla Polizia a Manfredonia, in provincia di Foggia, con l’accusa di aver rapinato la collanina in oro ad una donna anziana che, durante lo scippo, è caduta battendo violentemente il capo al marciapiedi. A causa delle gravi ferite riportate la vittima è stata portata in ospedale.

Il ragazzino – secondo la Polizia – è di indole violenta e ribelle ed è da ritenere pericoloso nonostante la giovane età.

Nel corso di una perquisizione compiuta nell’abitazione del 14enne, i poliziotti hanno recuperato la collanina in oro scippata all’anziana farmacista e gli abiti indossati dal rapinatore. Il ragazzino è accusato di rapina impropria e lesioni personali.