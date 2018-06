Omicidio Francesco Armiento, richiesta archiviazione Procura. Rabbia e appelli della madre

Di:

Foggia/Mattinata, 24 giugno 2018. ”ADESSO io so. So chi è l’assassino di mio figlio Francesco, so chi si è macchiato le mani di sangue“. Luisa Lapomarda, mamma di Francesco Armiento, 29enne di Mattinata scomparso nel nulla dal 27 giugno 2016, parla attraverso il TG1, rivolgendosi alla persona che ritiene responsabile della morte del figlio. Lo fa con una lettera, in seguito alla richiesta di archiviazione della Procura di Foggia dei reati contestati.

Nel provvedimento del 5 aprile 2018, il Pm della Procura foggiana ha ritenuto infatti che non vi siano “elementi sufficienti a sostenere l’accusa in giudizio” e che, nonostante una “complessa attività di indagine“, tra intercettazioni, ascolto di persone informate dei fatti e acquisizione di dati, non è stato possibile nè ritrovare il corpo del 29enne, nè una “individuazione certa” dei responsabili della scomparsa. Da qui, la richiesta al Gip di pronunciare il decreto di archiviazione.

Dal giorno della scomparsa del giovane, numerosi sono stati gli appelli della mamma di “verità e giustizia” per il figlio. “Sembra che qui si sia dimentivato che Francesco è un ESSERE UMANO e come tale è degno di sepoltura”, aveva scritto Luisa nel dicembre 2016. “Mi è stato strappato un pezzo del mio cuore e devo rimanere in silenzio? (…) Il pensiero di non sapere dove sia il corpo di Francesco è per me maledettamente doloroso. Sono ancora sua madre e lo devo difendere fino all’ultimo del mio respiro. VOGLIO LA VERITA’”.

“In ogni modo – dice al TG1, nel corso del servizio, l’avvocato Pierpaolo Fischetti – ci opporremo strenuamente alla richiesta di archiviazione del P.m.”.

Luisa Lapomarda ha raccontato inoltre di sentirsi “abbandonata da tutti”. “Nessuno mi è venuto a chiedere niente, nessuno. Se potessi assicurare chi lo ha ucciso, io sarei pronta anche a morire per lui. Tanto sono già morta – ha detto, in lacrime la mamma -, quello che si vede in giro di me oggi è solo un riflesso”.

