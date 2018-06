Di:

Manfredonia, 24 giugno 2018. ”Nel corso di una sola settimana ben due casi di scippo in pieno centro nei confronti di gente umile e lavoratrice, chissà quanti altri episodi sottaciuti. Una situazione che non può essere più tollerata, accettata. Ma che città siamo? O meglio dove siamo gia’ arrivati. Un degrado sociale, una disperazione latente e una classe politica amministrativa di sinistra, che non mette in atto nessuna iniziativa volta a cambiare la condizione sociale del paese. Essa stessa incapace di attivare quei processi di sviluppo dell’economia e delle relazioni che rendano una comunità degna di essere chiamata tale. E’ arrivato il momento di dire BASTA, basta alle beghe interne che logorano e mettono in ginocchio la città, BASTA ai giochetti per soli pochi eletti, BASTA a una politica fatta di minacce e sgambetti. É ora di aprire un serio tavolo di concertazione, una nuova idea e visione di Città’.

Nonostante l’ impegno delle forze dell’ordine, che hanno assicurato il balordo alla giustizia, ciò non basta. Il problema del lavoro, sicurezza, ambiente, vivibilità va affrontato ora noi ci siamo e lo gridiamo a gran voce”.

Il Capogruppo di Forza Italia Cristiano Romani

(nota stampa)