Superenalotto, “6” con sistema: Puglia protagonista

Bari. Dopo due mesi è tornato il “6” al SuperEnalotto e questa volta la fortuna ha fatto tappa in tutta Italia: nel concorso di sabato sera, 23 giugno, grazie a un sistema sono stati vinti oltre 51milioni di euro, sparsi in undici regioni. Il premio, infatti, è stato suddiviso, grazie alla “Bacheca dei Sistemi”, uno strumento che Sisal mette a disposizione dei suoi ricevitori, in 45 quote (da 7 euro ciascuna), che vincono circa 1,1 milione a testa.

Tre di queste, informa Agipronews, sono finite in Puglia, con due vincite a Molfetta (una quota presso la Tabaccheria Capurso di Corso Umberto 74 e l’altra alla Tabaccheria Logoluso di via Salepico 7) e un’altra è andata a Barletta (presso il Bar Tabacchi di via Parrilli 8). Il Jackpot per il prossimo concorso, nel frattempo, riparte da 6,6 milioni di euro.

Francesca Perrone,

Agipronews